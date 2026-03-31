بودجه بخش آب در سال ۱۴۰۵ بیش از دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب اظهار کرد: منابع اعتباری پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کشور در بخش آب نسبت به سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: با این حال، مهمترین ویژگی قانون بودجه ۱۴۰۵ در حوزه آب و آبفا، تدوین و پیشبینی ابزارهای اقتصادی و مالی برای بهبود فضای کسبوکار در این بخش و همچنین توجه ویژه به مدیریت مصرف و تقاضای آب است؛ موضوعی که با الهام از ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.
بزرگزاده ادامه داد: هم از نظر اعتبارات پیشبینی شده و هم از نظر شرایط آبی در حدود دو سوم استانهای کشور، وضعیت سال پیش رو نسبت به سال گذشته بهتر ارزیابی میشود، اما باید توجه داشت که مدیریت منابع آب ماهیتی محلی دارد.
وی توضیح داد: بارشهای مناسب در استانهای جنوبی مانند بوشهر یا سرریز سدها در مناطق غربی کشور تأثیر مستقیمی بر مدیریت آب در استانهایی مانند تهران و البرز ندارد، بنابراین برنامهریزی تأمین آب در این مناطق باید بر اساس منابع در اختیار همان مناطق انجام شود.
سخنگوی صنعت آب در پایان با اشاره به وضعیت فعلی تأمین آب کشور گفت: با توجه به شرایط منابع آبی و همراهی شهروندان در مدیریت مصرف، در حال حاضر شرایط تأمین آب در کشور پایدار است.
