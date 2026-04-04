کار در حوزه اقتصاد و بازار لرستان باید ۲۴ ساعته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز شنبه در سومین جلسه کمیته پشتیبانی جنگ در لرستان، اظهار داشت: یکی از جلساتی که به‌صورت ویژه رصد می‌کنیم، کمیته پشتیبانی از جنگ و تنظیم بازار است و امیدواریم در سالی که پیش رو داریم در حوزه بازار و اقتصاد موفق‌تر از سال گذشته در خدمت به مردم عمل کنید.

مسئولان در این شرایط خودشان را در حال رزم بدانند

وی ادامه داد: در آغاز سال جدید علاوه بر موضوعات سال گذشته، شرایط جنگی که کاملاً متفاوت از سنوات گذشته است را در پیش رو داریم.

استاندار لرستان، تأکید کرد: باید با درک صحیح از اهمیت کار، به‌ویژه در شرایط جنگی، تلاش مضاعفی در این زمینه داشته باشیم و با جدیت و پشتکار خودمان را سرباز این کشور و استان بدانیم، سربازانی که نقش اقتصادی در جنگ نقش دارند.

شاهرخی با بیان اینکه پشتیبانی از نیروهای مسلح و حمایت از مردم برای تأمین نیازهای ضروری مردم و نگهداشت بازار در شرایط عادی مانند حضور در خط مقدم جنگ است، گفت: این خط مقدم نیز تأمین، توزیع و نظارت بر بازار و تأمین نیازهای ضروری نیروهای مسلح و مردم است.

وی تأکید کرد: مسئولان در این شرایط خودشان را در حال رزم بدانند؛ زیرا مسئولیت شما در این جنگ تأمین کالا و حمایت از مردم است تا زندگی آنها ازاین‌حیث تحت‌تأثیر جنگ قرار نگیرد.

مردم نظارت‌ها بر بازار را احساس کنند

استاندار لرستان، ادامه داد: این نقش نیز نقش مهم و غیرقابل‌واگذاری است و اگر به‌خوبی انجام نشود به مردم فشار می‌آید پس بافکر و تدبیر از این فشارهای احتمالی جلوگیری یا آنها را باتدبیر، کم کنید.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصوراتی که قبلاً در خصوص جنگ وجود داشت، گفت: علی‌رغم بمباران‌ها مکرر، خوشبختانه محدودیت ترانزیت و تأمین کالا نداریم که نشان از همت مسئولان و دست‌اندرکاران دارد.

وی افزود: این امر نیز افتخار ما در دوران جنگ برای تأمین کالاهای اساسی است و البته در شرایط جنگی، پیگیر نیازهای مردم از ماه یا ماه‌های قبل باشید تا کمبودی پیش نیاید.

استاندار لرستان، ادامه داد: در این زمینه نیز هرجا پیگیری ملی دارد از تهران پیگیری کنید. تا انبارها خالی نشود و هرجا لازم است شخصاً نیز کمک و پیگیری می‌کنم.

شاهرخی با تأکید بر ضرورت نظارت در بازار گفت: نظارت‌ها خاموش یا بدون استمرار نباشد، مردم نظارت‌ها را احساس کنند و صرفاً برای مچ‌گیری نباشد.

کار در حوزه اقتصاد و بازار ۲۴ ساعته باشد

وی افزود: از کسبه منصف هم تقدیر صورت بگیرد تا در نظارت‌ها به اعتماد مردم به کسبه خوشنام خلل وارد نشود.

استاندار لرستان، ادامه داد: کار در حوزه اقتصاد و بازار ۲۴ ساعته باشد اگر امروز در برابر ید بیضا استکبار ایستاده‌ایم و هیمنه آن را شکستیم، به برکت وجود همین مردم بوده و رسالت شما هم حمایت از این مردم است.

شاهرخی از همه مدیران و دستگاه‌ها خواست پرتوان و بدون وقفه خدمت کنند و خدمات هیچ دستگاهی تعطیل نباشد، همان‌گونه که پای لانچر جنگ است، تأمین نیازهای مردم نیز حضور در جنگ است.

وی تأکید کرد: ادارات پویاتر و سرزنده‌تر از گذشته باشند و تا پایان جنگ به طور ویژه به امورات رسیدگی کنید و از شهرستان‌ها نیز غفلت نکنید.

استاندار لرستان، ادامه داد: انبارهای کالاهای اساسی شرایط مطلوبی دارد؛ ولی تلاش شبانه‌روزی داشته باشید که اگر جنگ طول کشید در مورد تأمین کالاها مشکل نداشته باشیم.