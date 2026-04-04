به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح عملکرد این ادارهکل در سال ۱۴۰۴، به مهمترین اقدامات و دستاوردهای حوزههای تعاون، اشتغال، روابط کار و حمایتهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این دوره تلاش شد با تقویت تعاونیها، توسعه اشتغال و ارتقای نظارت بر محیطهای کار، نقش این بخش در اقتصاد استان پررنگتر شود.
وی با اشاره به عملکرد بخش تعاون اظهار کرد: سیاست اصلی ما تقویت تعاونیها، افزایش مشارکت مردمی در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی از طریق این بخش بوده است. در حال حاضر ۲ هزار و ۵۲۸ تعاونی فعال در استان گیلان فعالیت دارند که در حوزههایی نظیر حملونقل، خدمات، کشاورزی، صنعتی، تولیدی و توزیعی، تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، عمرانی و ساختمانی، مسکن، فرش دستباف، اعتباری، معدنی، نفتی، فناوری اطلاعات، فرهنگی و ورزشی فعال هستند.
لقمانی با اشاره به نقش تعاونیها در صادرات گفت: تعاونیهای استان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ میلیون دلار صادرات به ۱۹ کشور جهان داشتهاند که از جمله این کشورها میتوان به چین، روسیه، عراق، گرجستان، قطر، هند، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، آلمان، ژاپن، سوئیس، عمان و برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: عمده صادرات تعاونیها در حوزههای محصولات کشاورزی و غذایی مانند زیتون، چای خشک، عسل، خاویار و ماهیان خاویاری، زعفران، هندوانه، شلیل، خیار، فندق، کنسرو ماهی، مرغ منجمد و جوجه یکروزه بوده است. همچنین در بخش صنایعدستی و نساجی محصولاتی مانند فرش و تابلوفرش، در بخش صنعتی محصولاتی نظیر پالت چوبی و گرانول اتیلن و در حوزه خدمات گردشگری نیز فعالیتهایی در عرصه صادرات خدمات انجام شده است.
پرداخت ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعاونیها
لقمانی با اشاره به حمایتهای مالی از بخش تعاون اظهار کرد: در سال گذشته، ۱۹ طرح تعاونی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ و اعتبارات ملی تفاهمنامههای سهجانبه تسهیلات دریافت کردند که با عاملیت بانکهای توسعه تعاون، رفاه و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به فعالیت تعاونیهای مصرف گفت: در حال حاضر ۱۲۰ تعاونی و اتحادیه فعال در حوزه تأمین نیاز مصرفکنندگان در استان فعالیت دارند که دارای ۳۲ هزار و ۲۲۸ عضو هستند و با احتساب اعضای اتحادیهها، جمعیت تحت پوشش آنها به بیش از ۱۱۰ هزار نفر میرسد. این تعاونیها در شرایط مختلف اقتصادی از جمله در ایام جنگ ۱۲ روزه نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از مردم ایفا کردهاند.
ثبت اشتغال ۲۱ هزار نفر در سامانه رصد
وی با اشاره به تسهیلات اشتغالزا اظهار کرد: با ابلاغ بند «الف» تبصره ۱۸، ۱۴ طرح به ارزش ۵۰۲ میلیارد ریال در بخشهای کشاورزی و خدمات پرداخت شد که شامل ۱۲ طرح تعاونی و ۲ طرح دفاتر مشاوره کارآفرینی و کاریابی بوده است.
لقمانی افزود: همچنین در حوزه مشاغل خانگی ۹۶۲ نفر موفق به دریافت هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات شدند و ۱۸۷۷ مجوز کسبوکار در قالب مشاغل خانگی صادر شده است. از ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به گیلان در حوزه مشاغل خانگی تاکنون ۲۹۱ میلیارد تومان معرفی به بانک شده و ۲۹ میلیارد تومان باقیمانده نیز در دست اقدام است.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال در استان گفت: در سال گذشته ۲۱ هزار و ۲۴۶ نفر اشتغال در سامانه رصد ثبت شده که معادل ۹۵ درصد تحقق برنامه اشتغال است و در صورت رفع اختلال در وبسرویس بنیاد علوی، این میزان به ۱۰۰ درصد تحقق خواهد رسید.
رسیدگی به ۱۰ هزار پرونده دعاوی کارگری
لقمانی در ادامه به عملکرد حوزه روابط کار اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۹ پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی مورد رسیدگی قرار گرفت و ۶ هزار و ۳۹۰ نفر نیز از بیمه بیکاری بهرهمند شدند.
وی با اشاره به موضوع ایمنی کار گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار و ۶۷۹ مورد بازرسی از کارگاهها و ۲۱ هزار و ۵۲۴ نفرساعت دوره آموزشی ایمنی برگزار شد. همچنین ۹۶ حادثه کار در استان ثبت شده که ۹ مورد آن منجر به فوت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از شناسایی ۳۹۰ تبعه خارجی شاغل و معرفی ۱۴۵ کارفرمای متخلف جهت به کارگیری اتباع به مراجع قانونی خبر داد.
اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۷ هزار فروشگاه
وی در پایان با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۷ هزار فروشگاه و ۱۲ هزار ترمینال فروش در استان به این طرح متصل هستند.
لقمانی افزود: از ۱۷ دی ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ میزان خرید انجام شده در این طرح ۸۵ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بوده و ۴ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۶۴۱ تراکنش ثبت شده است. در راستای نظارت بر اجرای صحیح طرح، از بیش از ۳۰۰ فروشگاه خرد و زنجیرهای بازدید انجام شده و به دلیل تخلفات صورتگرفته ۱۸۴ ترمینال فروش مسدود شده است.
