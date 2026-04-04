حمله به انستیتو پاستور از مصادیق جنایت علیه بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونی به مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور، گفت: حمله به مراکز علمی از جمله انستیتو پاستور که قدمتی نزدیک به ۱۰۰ سال دارد، از مصادیق بارز جنایات بشری است که از سوی سیستم جنایتکار آمریکا صورت می‌گیرد.

وی افزود: انستیتو پاستور به‌عنوان یکی از مراکز مهم تحقیقاتی کشور، همکاری‌های گسترده‌ای با سازمان جهانی بهداشت داشته و در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی نقش‌آفرین بوده است و حتی دبیرکل سازمان جهانی بهداشت نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و این حمله را محکوم کرده است.

وقاحت در هدف‌گیری زیرساخت‌ها؛ رؤیای خام متوقف‌کردن چرخش دانش

نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم، ادامه داد: آمریکا بارها اعلام کرده که زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد و متأسفانه این اقدامات شامل مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی نیز شده اما این اقدامات هرگز نمی‌تواند مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کند.

شهریاری تصریح کرد: قطعاً پیروزی نهایی از آن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بدون تردید، پیگیری حقوقی این اقدامات در مجامع بین‌المللی انجام خواهد شد و غرامت این خسارات از عاملان آن اخذ می‌شود.

ساختمان‌های مدرن‌تر در راه است؛ تداوم فعالیت‌های پژوهشی با تجهیزات پیشرفته‌تر

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: مراکزی که دچار آسیب شده‌اند، با تلاشمتخصصان و مسئولان، به‌مراتب بهتر و مجهزتر از گذشته بازسازی خواهند شد و این حملات تأثیری در اراده و توان علمی کشور نخواهد داشت.

وی، تأکید کرد: دشمنان ممکن است ساختمان‌ها را هدف قرار دهند، اما توان از بین بردن دانش و ظرفیت انسانی کشور را ندارند و همان‌گونه که در گذشته نیز با شهادت دانشمندان، روند پیشرفت علمی کشور متوقف نشد، امروز نیز فعالیت‌های علمی با قدرت ادامه خواهد داشت.

ثبت دقیق جنایات در بانک اطلاعاتی؛ زمان پاسخگویی بین‌المللی عاملان فرا می‌رسد

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تمامی این اقدامات و جنایات ثبت و مستندسازی می‌شود و در زمان مناسب در مجامع بین‌المللی مورد پیگیری حقوقی قرار گرفته و عاملان آن پاسخگو خواهند بود.