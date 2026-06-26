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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

آتش‌سوزی در پتروشیمی کارون مهار شد

آتش‌سوزی در پتروشیمی کارون مهار شد

ماهشهر - آتش سوزی محدود در یکی از واحدهای پتروشیمی کارون مهار و خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی پتروشیمی کارون اعلام کرد: ظهر امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵، در جریان عملیات آواربرداری و ایمن‌سازی ناشی از حملات اخیر به تأسیسات منطقه، بخشی از واحد ۳۸۰ این مجتمع دچار حریق جزئی شد که با اقدام فوری، دقیق و هماهنگ نیروهای آتش‌نشانی و تیم‌های امدادی شرکت پتروشیمی کارون، این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌طور کامل مهار و خاموش شد.

روابط عمومی پتروشیمی کارون ضمن رد هرگونه شایعه درباره ابعاد این حادثه، تأکید می‌کند: این رویداد خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی، نداشته است. در حال حاضر، وضعیت مجتمع کاملاً عادی و تحت کنترل است و بررسی‌های فنی برای تعیین علت دقیق وقوع حادثه ادامه دارد.

کد مطلب 6871287

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