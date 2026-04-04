استاندار بوشهر: کارگران و کارفرمایان استان چرخه تولید را حفظ کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در بازدید از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، بر ضرورت تداوم تلاشها برای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مطلوب به مردم تأکید کرد.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت خدمات حمایتی در استان بوشهر گفت: دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و همافزایی بیشتر، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به مردم را فراهم کنند و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای موجود بهره بگیرند.
استاندار بوشهر با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت تداوم خدماترسانی به مردم اظهار کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی استان با روحیه مسئولیتپذیری و همدلی در حال ارائه خدمات به مردم هستند و این تلاشها نقش مهمی در ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه دارد.
وی با قدردانی از عملکرد کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: در چنین شرایطی استمرار ارائه خدمات به مردم اهمیت دوچندان دارد و کارکنان این مجموعه با تعهد و تلاش مضاعف در مسیر خدمترسانی گام برداشتهاند.
زارع از همراهی کارگران و کارفرمایان استان در حفظ چرخه تولید و ارائه خدمات قدردانی کرد و گفت: کارگران پرتلاش و کارفرمایان مسئولیتپذیر استان بوشهر در این شرایط حساس با حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، نقش مهمی در پایداری اقتصاد و تأمین نیازهای جامعه ایفا کردهاند.
استاندار بوشهر همچنین از اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی قدردانی کرد و گفت: اجرای این طرح اقدامی شایسته و مؤثر در راستای حمایت از معیشت خانوارها و کمک به مردم در شرایط کنونی است.
زارع ادامه داد: طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی و حمایت از اقشار مختلف جامعه اجرا شده و توانسته بخشی از دغدغههای معیشتی خانوارها را کاهش دهد.
