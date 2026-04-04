استاندار بوشهر: حضور ۳۰ درصدی کارکنان باعث کاهش خدمات به مردم نشود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در بازدید از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ضمن آرزوی موفقیت در سال نو برای کارکنان ادارات مذکور، نحوه خدمات‌رسانی به مردم را از نزدیک، بررسی و دستورات لازم را برای ارائه خدمات‌رسانی مطلوب صادر کرد.

استاندار بوشهر در این بازدید بر لزوم خدمات رسانی جامع و کامل دستگاه‌های اجرایی به مردم، علیرغم حضور ۳۰ درصدی کارکنان تاکید کرد.

زارع در ادامه ضمن تقدیر از نظم و انضباط ادارات و آمادگی بالا و روحیه کارکنان، خواستار تلاش مستمر برای رضایت‌مندی جامعه شد.

استاندار بوشهر همچنین از استمرار خدمت‌رسانی به مردم در شرایط جنگ تحمیلی تجلیل کرد و یادآور شد: مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که خللی در روند خدمات‌رسانی انجام نشود.

مدیران و کارشناسان نیز گزارشی از فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده در این ایام را تشریح کردند.