اجرای بزرگترین طرح تعویض ریلی کشور در شاهرود؛ سرعت قطارها افزایش یافت

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه با هدف بهسازی خطوط ریلی،عملیات تعویض ریلهای فرسوده با ریلهای طویل ۱۰۰ متری در این منطقه آغاز شد، بیانکرد: در اولین اقدام از این عملیات که برای نخستین بار در محور ریلی تهران - مشهد اجرا خواهد شد.
مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) درباره روند عملیات پروژه توصیح داد: با تشکیل کارگاه موقت در ایستگاه شیرین چشمه ریلهای یکپارچه ۱۰۰ متری مونتاژ میشود و پس از این مرحله ریلها مشخصا به محلهای مربوطه در محدوده ایستگاههای گیلان تا بسطام منتقل و جایگزین ریلهای فرسوده میشود.
رضایی برون این پروژه را یکی از بزرگترین اقدامات زیرساختی سالهای اخیر این منطقه برشمرد و گفت: از جمله تأثیرات کلیدی این اقدام افزایش سرعت مجاز حرکت قطارها و ارتقای چشمگیر سطح ایمنی در تردد وسایل نقلیه ریلی در این مسیر است.
وی افزود:این عملیات با برنامه ریزی دقیق و منسجم در حالی اجرا میشود که بیش از ۶۰ رام قطار مسافری در شبانهروز از محدوده استحفاظی این اداره کل در حال تردد است و اصطلاحا عملیات در خط گرم و بدون توقف قطارها انجام میشود.
به گزارش مهر، محدوده استحفاظی راه آهن شمالشرق(۱) با بیش از ۵۴۰ کیلومتر خط ریلی به صورت دو خطه با گستره جغرافیایی در سه استان، یکی از مهمترین مناطق راهآهن کشور است.
