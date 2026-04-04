کشف ۳۵۰میلیارد ریال کود و سموم احتکارشده در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی دقیق و هدفمند، موفق به شناسایی یک انبار بزرگ نگهداری کود و سموم شدند که بهطور غیرقانونی و بدون ثبت در سامانه جامع انبارها دپو شده بود.
وی ادامه داد: طبق ارزیابیهای کارشناسان، ارزش کالاهای کشفشده بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
عزیزی افزود: نگهداری و عرضه غیرمجاز اینگونه اقلام نهتنها موجب اختلال در بازار میشود بلکه زمینهساز سوءاستفادههای اقتصادی و تضییع حقوق کشاورزان است.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل از تشکیل پرونده برای متهم این پرونده خبر داد و تأکید کرد: پلیس با جدیت تمام با احتکار و تخلفات اقتصادی برخورد خواهد کرد و با رصد هوشمندانه، مانع از سودجویی افراد فرصتطلب خواهد شد.
