  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

کشف ۳۵۰میلیارد ریال کود و سموم احتکارشده در بابل

بابل - فرمانده انتظامی بابل از کشف یک انبار بزرگ که حاوی کود و سموم احتکار شده به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال بود، توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی دقیق و هدفمند، موفق به شناسایی یک انبار بزرگ نگهداری کود و سموم شدند که به‌طور غیرقانونی و بدون ثبت در سامانه جامع انبارها دپو شده بود.

وی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های کارشناسان، ارزش کالاهای کشف‌شده بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

عزیزی افزود: نگهداری و عرضه غیرمجاز این‌گونه اقلام نه‌تنها موجب اختلال در بازار می‌شود بلکه زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های اقتصادی و تضییع حقوق کشاورزان است.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از تشکیل پرونده برای متهم این پرونده خبر داد و تأکید کرد: پلیس با جدیت تمام با احتکار و تخلفات اقتصادی برخورد خواهد کرد و با رصد هوشمندانه، مانع از سودجویی افراد فرصت‌طلب خواهد شد.

کد مطلب 6791526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها