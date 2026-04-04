کاشت ۱۵ هکتار چغندرقند پاییزه در رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی بعدازظهر امروز شنبه در جریان بازدید از مزارع چغندرقند رومشکان، اظهار داشت: با تغییر تاریخ کاشت چغندرقند از بهار به پاییز، حداقل بین چهارتا پنج هزار مترمکعب در هکتار آب صرفهجویی خواهد شد.
وی افزود: باتوجهبه اینکه یکی از برنامههای اصلی در بخش کشاورزی افزایش بهرهوری آب است یکی از پروژههایی که میتواند در این زمینه نقش اساسی ایفا کند، تغییر تاریخ کاشت چغندرقند از بهار به پاییز است که حداقل بین چهارتا پنج هزار مترمکعب در هکتار آب، در کشت این محصول اساسی صرفهجویی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵ هکتار کشت چغندرقند پاییزه در شهرستان رومشکان وجود دارد، گفت: باتوجهبه تغییرات اقلیمی و اهمیت حفاظت از منابع آب ضروری است در سالهای آتی سایر کشاورزان نیز بهجای اینکه در بهار مبادرت به کشت چغندرقند کنند، این کشت را به پاییز منتقل کرده تا شاهد افزایش سطح چغندرقند پاییزه و بهرهوری منابع آب در دسترس باشیم.
