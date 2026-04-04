  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

کاشت ۱۵ هکتار چغندرقند پاییزه در رومشکان

رومشکان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کاشت ۱۵ هکتار چغندرقند پاییزه در شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی بعدازظهر امروز شنبه در جریان بازدید از مزارع چغندرقند رومشکان، اظهار داشت: با تغییر تاریخ کاشت چغندرقند از بهار به پاییز، حداقل بین چهارتا پنج هزار مترمکعب در هکتار آب صرفه‌جویی خواهد شد.

وی افزود: باتوجه‌به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی در بخش کشاورزی افزایش بهره‌وری آب است یکی از پروژه‌هایی که می‌تواند در این زمینه نقش اساسی ایفا کند، تغییر تاریخ کاشت چغندرقند از بهار به پاییز است که حداقل بین چهارتا پنج هزار مترمکعب در هکتار آب، در کشت این محصول اساسی صرفه‌جویی خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵ هکتار کشت چغندرقند پاییزه در شهرستان رومشکان وجود دارد، گفت: باتوجه‌به تغییرات اقلیمی و اهمیت حفاظت از منابع آب ضروری است در سال‌های آتی سایر کشاورزان نیز به‌جای این‌که در بهار مبادرت به کشت چغندرقند کنند، این کشت را به پاییز منتقل کرده تا شاهد افزایش سطح چغندرقند پاییزه و بهره‌وری منابع آب در دسترس باشیم.

کد مطلب 6791537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها