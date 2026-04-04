به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی بعدازظهر امروز شنبه در جریان بازدید از واحدهای مسکونی خسارتدیده در حملات دشمن صهیونی - آمریکایی در خرمآباد با اشاره به تشکیل ستاد بازسازی ویژه این حادثه، اظهار داشت: مهمترین اولویت ما سرعتبخشیدن به روند بازسازی است. برای همین مصوب شده که تمامی مراحل از صدور پروانه گرفته تا نظارت مهندسی، خارج از روال معمول و با هماهنگی شهرداری و سازمان نظاممهندسی در کمترین زمان ممکن انجام شود.
وی افزود: تمام هزینههای صدور پروانه، طراحی و نظارت برای واحدهای آسیبدیده در این حمله رایگان اعلام شده است. همچنین بانک مسکن موظف شده وام قرضالحسنه ۷۰۰ میلیون راد بهحساب آسیبدیدگان واریز کند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: برای تسریع کار، دبیرخانه ستاد بازسازی در بنیاد مسکن مستقر شده و همه دستگاههای اجرایی، شهرداری و حتی گروههای جهادی و خیرین موظفاند فعالیتهای خود را زیر یک کمیته متمرکز پیش ببرند تا موازیکاری صورت نگیرد و کار با سرعت پیش برود.
مجیدی، تصریح کرد: ما با تمام ظرفیت پایکار هستیم و انشاءالله واحدهای تخریبشده بازسازی و به مالکان تحویل داده خواهد شد، از مردم خرمآباد هم میخواهیم هرگونه سؤال یا درخواستی را مستقیماً با بنیاد مسکن استان در میان بگذارند.
