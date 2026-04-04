به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز شنبه در ستاد انتخابات لرستان اظهار داشت: امروز برای قدردانی از زحماتی که ستاد انتخابات استان طی ماه‌های اخیر متقبل شده‌اند، حضور یافتیم تا از نزدیک نیز در جریان این فرایند قرار بگیریم.

وی ادامه داد: انتخابات در جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما یک اصل بسیار مهم، واقعی و تأثیرگذار است زیرا مردم با حضور در انتخابات و پای صندوق‌های رأی به‌تناسب نوع انتخاب، سرنوشت خودشان رل رقم می‌زنند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: در همه انتخابات ها این مردم هستند که با نوع انتخاب، سبک زندگی و مسیر حرکت کشور را تعیین می‌کنند که چه سلیقه، ایده یا افکاری زندگی آنها را شکل دهد.

شاهرخی، گفت: در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یادآوری می‌کنیم که این مردم هستند که با حضورشان مسیر توسعه و بهینه‌سازی فضای شهری، فضای روستایی و در حقیقت سبک زندگی خود را با انتخاب می‌کنند.

وی افزود: در پاسخ به برخی گلایه‌های مردم از وضعیت شهر و روستا و نگهداری آنها نیز باید، گفت که این مردم هستند که با نوع انتخاب خود مسیر حرکت شعر و روستا را تعیین می‌کنند.

استاندار لرستان، ادامه داد: حضور معنادار مردم پای صندوق‌های رأی و انتخاب نخبگانی باعث ایجاد زمینه توسعه شهری و روستایی می‌شود.

شاهرخی، تأکید کرد: اگر نخبگان خودشان را در معرض انتخاب قرار ندهند، وضعیت شهر و روستاها تغییر نخواهد کرد؛ ولی امیدواریم با تنوع داوطلبی که در شهر و روستا وجود دارد، مردم ضمن بررسی صلاحیت و توانایی نامزدها، بهترین‌ها را انتخاب کنند.

وی گفت: مردم کسانی را انتخاب کنند که خودشان را وقف مردم و ساختن شهر و روستاها کنند و ما در ستاد انتخابات به‌عنوان مجریان انتخابات، همگام و همراه با ناظرین انتخابات برای برگزاری یک انتخابات با مشارکت حداکثر مردم، سالم و امن تلاش می‌کنیم و البته خروجی نهایی انتخابات را مردم در پای صندوق‌های رای، رقم می‌زنند.