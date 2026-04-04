شناسایی و بازداشت اعضای شبکه جاسوسی موساد و سیا در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان با اشراف اطلاعاتی دقیق، موفق به کشف و انهدام شبکه‌ای شش نفره از جاسوسان حرفه‌ای شد که در پوشش‌های مختلف فعالیت می‌کردند و به سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان نظام وابسته بودند.

بر اساس این اطلاعیه در طول جنگ تحمیلی اخیر به لطف و عنایت خداوند متعال با اقدامات گسترده و اشراف اطلاعاتی سپاه در استان کرمان، تاکنون شش جاسوس حرفه ای وابسته به سرویس های اطلاعاتی دشمن، توسط سازمان اطلاعات سپاه در کرمان دستگیر شدند که از این تعداد، دو جاسوس وابسته به سرویس جاسوسی یک کشور اروپایی، یک جاسوس دو تابعیتی وابسته به سرویس جاسوسی آمریکا و سه جاسوس وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده اند.

همچنین پروژه‌های مهمی که توسط دشمن به این جاسوسان واگذار شده بود، کشف و خنثی شد و جزئیات این پروژه‌ها و نتایج کشف آن‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

تحقیقات قضائی در خصوص این پرونده‌ها، ادامه دارد و دستگاه قضایی با قاطعیت با هرگونه اقداماتی که امنیت جامعه را در شرایط حساس کنونی مختل کند، برخورد قانونی و قاطعانه خواهد داشت.