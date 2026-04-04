به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز شنبه در جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ رمضان با اشاره به آمار واحدهای غیرقابل‌سکونت، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ واحد به طور ۱۰۰ درصد آسیب‌دیده و غیرقابل‌سکونت هستند که توسط بنیاد مسکن احصا و به بانک مسکن برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: مبلغ وام قرض‌الحسنه برای آسیب‌دیدگان در شهر خرم‌آباد ۷۰۰ میلیون تومان، در مرکز شهرستان‌ها ۶۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان است که با دوره تنفس دوساله پرداخت می‌شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه، هماهنگی‌های لازم را انجام داده است، گفت: برای ایجاد وحدت رویه در کمک‌رسانی، در جلسه امروز مصوب شد تمام فعالیت‌های خیرین و نهادهای انقلابی زیر نظر کمیته خیرین متمرکز شود تا همه آسیب‌دیدگان به طور یکسان از مساعدت‌ها بهره‌مند شوند.

مجیدی با اشاره به حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی، افزود: با هماهنگی به‌عمل‌آمده با شهرداری‌ها و سازمان نظام‌مهندسی، تمامی هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، طراحی و نظارت (با استفاده از مهندسین خیر) به‌صورت رایگان انجام می‌شود و آسیب‌دیدگان هیچ هزینه‌ای بابت نظام‌مهندسی و شهرداری متقبل نخواهند شد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد بازسازی در بنیاد مسکن مستقر است، تصریح کرد: هم استانی‌های عزیز در صورت هرگونه سؤال یا ابهام می‌توانند به بنیاد مسکن شهرستان‌ها یا استان مراجعه کنند، ما با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در کنار آسیب‌دیدگان خواهیم بود.

معاون عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان علی‌الحساب برای تعمیرات جزئی واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: این کمک‌ها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که آسیب جزئی مانند شکستن شیشه دیده‌اند. تاکنون حدود سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط بنیاد مسکن بین خانواده‌ها توزیع شده و روند پرداخت ادامه دارد.

مجیدی با قدردانی از روحیه بالای مردمی، بیان کرد: نکته قابل‌تقدیر این است که بسیاری از خانواده‌های خسارت‌دیده به دلیل مسئولیت اجتماعی، از دریافت این کمک‌ها امتناع می‌ورزند. این کار ارزشمند مردم شریف استان باعث می‌شود سهمیه آن‌ها به سایر خانواده‌هایی که آسیب بیشتری دیده‌اند اختصاص یابد.

وی گفت: با این روحیه همدلی و همراهی مردم، هرچه سریع‌تر تمام مشکلات حل شود و شاهد پیروزی جبهه حق در این جنگ علیه دشمنان نظام جمهوری اسلامی باشیم.