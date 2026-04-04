سرهنگ پاسدار مجتبی کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ساعات آینده، (شامگاه شنبه) عملیات انفجار کنترل‌شده برخی مهمات در محدوده شهرستان سرپل‌ذهاب انجام خواهد شد که با توجه به حجم عملیات، ممکن است صدای آن در برخی نقاط شهر و مناطق اطراف به گوش برسد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب با بیان جزئیات این اقدام افزود: این انفجارها کاملاً تحت کنترل و برنامه‌ریزی‌شده بوده و در چارچوب برنامه‌های فنی دقیق و با رعایت همه‌جانبه ضوابط و ملاحظات ایمنی انجام می‌شود؛ بنابراین هیچ‌گونه خطری برای شهروندان به همراه ندارد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام صرفاً در راستای حفظ ایمنی و امنیت عمومی منطقه صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: از مردم فهیم و شریف شهرستان سرپل‌ذهاب درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای مهیب انفجار، آرامش خود را به طور کامل حفظ کرده و به هیچ وجه نگران نباشند، چرا که اوضاع کاملاً تحت کنترل نیروهای متخصص است.