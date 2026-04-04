به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله دوم عملیاتهای پهپادی امروز، پایگاههای آمریکا در امارات و کویت را هدف حمله قرار داد.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در اطلاعیه شماره ۵۵ اعلام کرد؛
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف ایران! فرزندانتان در ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مرحله دوم عملیاتهای پهپادی امروز، «رادار کشف و شناسایی موشکها و پهپادهای رزمی» ارتش تروریستی آمریکا و «صنایع آلومینیوم» در امارات و «ستاد فرماندهی گردانهای مکانیزه، زرهی و بالگردی» ایالات متحده در کویت را آماج حملات پهپادهای قدرتمند آرش2 قرار دادند.
این در حالی است که برخی رسانههای عربی، از شنیده شدن صداهای انفجار در کویت و امارات خبر دادهاند.
دشمن آمریکایی صهیونی سرمایهگذاری قابل توجهی در صنایع آلومینیوم امارات داشته و از آن در تولید انواع جنگندهها از جمله اف-۳۵ و همچنین موشک، تانک و خودروهای زرهی استفاده میکند.
این موج از حملات پهپادی در انتقام خون تمام شهدای عزیز که در حملات ناجوانمردانه ترویستهای آمریکایی صهیونیستی به مراکز صنعتی کشور به فیض عظیم شهادت رسیدهاند، صورت پذیرفت.
در این اطلاعیه آمده است، فرزندان شما در ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران برای تحقق شعار ارتش فدای ملت، تا پای جان ایستاده اند و به حول و قوه الهی و دلگرمی به حضور ملت، سلسله عملیات نیروهای مسلح و عزم جزم ملت بزرگ ایران، دشمن را متوجه خطای محاسباتی در تعدی به این سرزمین خواهند کرد.
