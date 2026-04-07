سخنگوی صنعت آب: دو سوم کشور شرایط اقلیمی بسیار مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در صدا و سیما با تشریح آخرین وضعیت بارندگی در کشور اعلام کرد: اگرچه شرایط اقلیمی در دو سوم ایران نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اما یک سوم مناطق از جمله تهران همچنان با کمبود بارش مواجهاند و نیازمند مدیریت جدی مصرف هستند.
بزرگزاده با اشاره به وضعیت بارندگیهای کشور اظهار کرد: برخلاف سال گذشته که در دو سوم کشور خشکسالی شدید داشتیم و تنها در یک سوم کشور شرایط نرمال بود، اکنون در حدود دو سوم کشور شرایط اقلیمی بسیار مطلوبی حاکم است.
وی افزود: با این حال در حدود یک سوم کشور، معادل حدود ۹ استان، میزان بارشها کمتر از حد نرمال است.
سخنگوی صنعت آب وزارت نیرو ادامه داد: استانهایی که در پاییندست رشتهکوههای البرز قرار دارند، از جمله تهران، البرز، همدان و قم، با شرایط بارشی و اقلیمی وخیمتری مواجه هستند.
بزرگزاده گفت: در مقابل، برخی مناطق از جمله نواحی غرب کشور، حوزه دریاچه ارومیه و همچنین بخشهایی از مناطق جنوبی کشور از وضعیت بارشی بهتری برخوردارند.
