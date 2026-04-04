کشف ۴۵ تُن چوب قاچاق در لنگرود؛ ۱۳ نفر بازداشت شدند

مصطفی سالم در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف ۴۵ تن چوب جنگلی قاچاق خبر داد و اظهار کرد: این محموله با ارزش ریالی معادل ۴۱۰ میلیون تومان کشف و به نفع دولت ضبط گردید.

وی افزود: در این راستا ۱۳ نفر بازداشت و جهت سیر مراحل قضایی به دادگستری شهرستان لنگرود معرفی شدند.

رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی ملی

سالم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از اراضی ملی تصریح کرد: ۱۲ هکتار از اراضی ملی، ساحلی و جنگلی شهرستان برابر تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و برابر دستور دادستان محترم شهرستان، رفع تصرف شد.

وی افزود: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده ۴۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که به اراضی متعلق به دولت عودت داده شد.

توزیع ۱۳ هزار اصله نهال در لنگرود

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان لنگرود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه احیای جنگلها گفت: بیش از ۱۳ هزار اصله نهال جنگلی و صنوبر در سطح شهرستان لنگرود در طول یکسال گذشته توزیع شده است.

سالم در پایان خاطرنشان کرد: ۱۵۰۰ اصله نهال در نوار ساحلی چمخاله به یاد شهدای جنگ رمضان در روز طبیعت توزیع و غرس شده است.