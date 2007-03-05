پروژه تقاطع غیر همسطح چهارراه تیرانداز در اراضی پارک ملی قرار ندارد

علیرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قرارداد واگذاری مورخ 12/6/69 که بین معاون وزارت کشاورزی و سرپرست سازمان جنگلها و مراتع کشور ، معاون خدمات شهری و مشاور اجرایی شهرداری تهران تنظیم شده است ، مدیریت بهره وری پارک جنگلی سرخه حصار و توسعه فضای سبز منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مندرجات موجود در کتابچه طرح تصویب در سازمان جنگلها و مراتع کشور به مدت 30 سال به شهرداری واگذار شده است .

شهردار منطقه 13 با بیان اینکه بر اساس سیاست توسعه و نگهداشتن فضای سبز و محیط زیست ، منطقه 13 در سال جاری اقدام به برنامه ریزی جهت غرس بالغ بر 40 هزار اصله درخت کرده است ، تصریح کرد : در همین راستا به مناسبت هفته محیط زیست و منابع طبیعی با هماهنگی NGO های محیط زیستی و شهریاران جوان تمهیدات لازم جهت غرس بالغ بر 20 هزار اصله درخت انجام شده است .

وی تاکید کرد: در همین راستا برای مراسم هفته درختکاری در بوستان سرخه حصار تا کنون 10000 اصله درخت غرس شده و در هفته درختکاری نیز 20000 اصله نهال غرس خواهد شد و پس از پایان هفته درختکاری نیز 10000 اصله نهال دیگر غرس می شود که در مجموع 40000 اصله درخت خواهد شد .

همچنین به گفته شهردار منطقه 13 ، در اتوبان شهید یاسینی تا کنون 4000 اصله نهال در زمینی به مساحت 60000 متر مربع و 32 هزار درختچه کاشته شده است.

وی ادامه داد: در هفته درختکاری نیز قرار است 47000 اصله نهال جهت کاشت در سطح منطقه 13 توزیع شود.

به گفته شهردار منطقه 13، در سالهای قبل 50 هکتار توسعه اراضی صورت گرفته و 100 هکتار نیز در سالهای آتی اضافه خواهد شد که هر سال 20000 اصله و تا به امروز 60000 اصله درخت غرس شده است. ضمن اینکه ، به منظور حفظ و نگهداری جنگلهای سرخه حصار در سال 85 ، بالغ بر 20 میلیارد ریال از اعتبارات جاری منطقه به این امر اختصاص داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح عمرانی فعلی با نام تقاطع غیر همسطح در محدوده چهارراه تیرانداز و به منظور روان سازی ترافیک در سه راه تهرانپارس و خیابان دماوند در حال اجرا است ، افزود: با وجود طراحی پروژه در سال 82 و با توجه به اینکه طرح مصوب ، فضای قابل توجه ای از فضای سبز شرق اتوبان را در برداشته بر اساس تاکید دکتر قالیباف ، شهردار تهران و به رغم افزایش 30 درصدی هزینه ریالی پروژه ، طرح مذکور حداکثر به سمت شمال شیفت پیدا کرده و در این خصوص مسیل سرخه حصار پوشیده شده تا کمترین تصرف در اراضی فضای سبز صورت پذیرد.

این در حالی است که بنا به گفته شهردار منطقه 13 ، در حال حاضر به دلیل وجود تاسیات زیربنایی و خطوط لوله گاز ، آب و خط انتقال برق و مخابرات و لزوم رعایت حریم ایمنی تاسیسات ، جابجایی بیشتر طرح مذکور به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

جعفری ادامه داد: پارک جنگلی سرخه حصار از اراضی و پتانسیل های منطقه 13 است که به منظور افزایش سطح خدمات و سرویس دهی مناسب با رویکرد فرا منطقه ای با مشاور عقد قرارداد شده و ضمن مطالعه امکان سنجی نقشه های اجرایی مربوط نیز جهت اجرای مناقصه عملیاتی ارائه شد که برای این طرح تا کنون بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: در همین راستا منطقه 13 با تخصیص اعتبارات عمرانی در این محدوده اقدام به احداث 2 سالن ورزشی ، نمازخانه ، سرویس های بهداشتی ، آبخوری ، پیپست دوچرخه سواری ، شهرک ترافیک و زمین چمن مصنوعی کرده و پروژه های عمرانی دیگری نیز در برنامه بودجه سال 86 با هدف حفظ و نگهداری این اراضی که در واقع ثروت ملی کشور محسوب می شود ، در نظر گرفته شده است.