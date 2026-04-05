۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

زخمی شدن ۳۷۵ افسر و نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان

منابع صهیونیستی از زخمی شدن صدها افسر و نظامی ارتش این رژیم در نبرد با رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از مخمصه ای که ارتش این رژیم در آن گرفتار شده است، خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان جنگ در جنوب لبنان ۳۷۵ افسر و نظامی این رژیم زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، ۲۷ نفر از این مجروحان به شدت زخمی شده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۶۶ نظامی و افسر در نبردهای سه روز گذشته در جنوب لبنان خبر داد.

از سوی دیگر منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهر صفد و چند منطقه الجلیل علیا خبر دادند.

