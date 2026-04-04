هشدار تخلیه ارتش رژیم صهیونیستی در مرز سوریه و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم اسرائیل با صدور هشداری اعلام کرد: از تمامی افراد حاضر در منطقه گذرگاه المصنع در مرز سوریه و لبنان خواسته می شود که این منطقه را ترک کنند.

این نهاد همچنین اعلام کرد: برای مسافران در جاده «ام۳۰» واقع میان منطقه المصنع در لبنان و جدیده یابوس در سوریه نیز هشدار تخلیه صادر می شود.

تخلیه پایانه مرزی لبنان و سوریه در پی تهدید رژیم صهیونیستی

منابع امنیتی در لبنان و سوریه از توقف فعالیت‌های مرزی و تخلیه مراکز گمرکی در پی تهدیدات نظامی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

یک منبع امنیتی رسمی لبنانی به شبکه الجزیره اعلام کرد که به دنبال تهدید رژیم اسرائیل به بمباران، صدها کامیون ترانزیت در منطقه مرزی با سوریه معطل مانده‌اند.

وی همچنین افزود که مرکز امنیت عمومی در نقطه مرزی «المصنع» پس از تخلیه کامل، تمامی داده‌های اطلاعاتی خود را منتقل کرده است.

این منبع امنیتی تهدید به هدف قرار دادن یک مرکز رسمی لبنانی را نشانی خطرناک دانست.

همزمان، سازمان بنادر و گمرک سوریه نیز با تأیید توقف حرکت عبور و مرور در مرز با لبنان، اعلام کرد فعالیت گذرگاه «جدیده یابوس» تا زمان رفع کامل خطرات احتمالی متوقف خواهد بود.