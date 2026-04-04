به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار چهارمحال و بختیاری با ابراز همدلی با مردم سلحشور و مقاوم کشور، تاکید کرد: این اقدام در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.

جعفر مردانی از عموم مردم دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش، نشان دهند که همواره در کنار هم برای دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اند.

لازم به ذکر است؛ جان فدا به عنوان یک واکنش قاطع به تهدیدات دشمنان علیه ایران اسلامی شکل گرفته است و با هدف تقویت همبستگی ملی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی در حال گسترش است.

علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا مراجعه به وب‌سایت janfadaa.ir به این پویش ملحق شوند.