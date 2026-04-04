  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۰

پیوستن استاندار چهارمحال و بختیاری به پویش «جان‌فدا برای ایران»

شهرکرد-جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری با پیوستن به پویش مردمی «جان‌فدا برای ایران» حمایت خود را از تمامیت ارضی و ارزش‌های اسلامی کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار چهارمحال و بختیاری با ابراز همدلی با مردم سلحشور و مقاوم کشور، تاکید کرد: این اقدام در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.

جعفر مردانی از عموم مردم دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش، نشان دهند که همواره در کنار هم برای دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اند.

لازم به ذکر است؛ جان فدا به عنوان یک واکنش قاطع به تهدیدات دشمنان علیه ایران اسلامی شکل گرفته است و با هدف تقویت همبستگی ملی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی در حال گسترش است.

علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا مراجعه به وب‌سایت janfadaa.ir به این پویش ملحق شوند.

کد مطلب 6791746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها