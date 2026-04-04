دیدار معاون عمرانی استاندار لرستان با خانواده شهید الیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی شامگاه شنبه با حضور در منزل خانواده شهید الیاسی از شهدای جنگ رمضان، با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار داشت: شهدای جنگ رمضان در پی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و خانواده‌های آنان سرمایه‌های ارزشمند نظام و انقلاب هستند.

نقش مردم در حمایت از شهدا و نیروهای مسلح

مجیدی با اشاره به همراهی مردم در حوادث اخیر افزود: در یک ماه گذشته، مردم با حضور در صحنه و همراهی با نیروهای مسلح و خانواده‌های شهدا، نقش مهمی در پشتیبانی از نیروهای مسلح ایفا کردند.

وی ادامه داد: این همراهی و همبستگی مردمی، نشان‌دهنده عمق پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

تأکید بر صبر و استقامت خانواده‌های شهدا

معاون استاندار لرستان ضمن قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا گفت: این خانواده‌ها با وجود داغ سنگین فقدان عزیزانشان، همچنان با روحیه‌ای مثال‌زدنی در مسیر انقلاب و نظام ایستادگی کرده‌اند.

برنامه‌ریزی برای حمایت‌های معیشتی و اسکان

مجیدی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی دولت برای بازماندگان شهدا عنوان کرد: در کنار خانواده‌های معظم شهدا هستیم و امکان اسکان موقت برای بازماندگان تا زمان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن فراهم شده است.

وی افزود: همچنین مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات مسکن توسط بنیاد مسکن در سامانه مربوطه بارگذاری خواهد شد تا فرآیند پرداخت تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

تأمین اقلام ضروری برای خانواده‌های آسیب‌دیده

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در پایان خاطرنشان کرد: برای خانواده‌هایی که منازل آنان به‌طور کامل تخریب شده است، تأمین وسایل ضروری زندگی در دستور کار قرار دارد تا بخشی از مشکلات این عزیزان برطرف شود.