به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با حضور در شهرستان خمیر از پلهایی که در جریان حملات آمریکا تخریب شدهاند، بازدید کرد.
مرادی در جریان این بازدید با اشاره به خسارتهای وارد شده به زیرساختهای ارتباطی شهرستان، اظهار داشت: حمله به پلهای شهرستان خمیر که به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان منجر شد، نمونهای آشکار از هدف قرار دادن اماکن و زیرساختهای غیرنظامی است.
وی این اقدام را سندی دیگر بر جنایات آمریکا دانست و افزود: تخریب پلها و زیرساختهای عمومی، بار دیگر ماهیت این حملات و بیتوجهی به جان شهروندان غیرنظامی را آشکار کرد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس تأکید کرد: این جنایت در حافظه مردم ایران باقی خواهد ماند
وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت کشور دفاع خواهند کرد و پاسخ تجاوزها را در زمان مقتضی خواهند داد.
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