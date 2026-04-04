به گزارش خبرگزاری مهر، مژده لواسانی مجری رادیو و تلویزیون در یادداشتی با اشاره به خیانت هایی که در دوره‌های مختلف به ایران شده است، از افرادی که کنار ترامپ ایستاده اند، نوشت.

وی در این یادداشت آورده است:

«مستحضر هستید که از

«عظمت را به ایران برمی‌گردانیم»

رسیده‌اند به

«ایران را به عصر حجر برمی‌گردانیم»

اگر همچنان کنار ترامپ و اهدافش

یعنی کنار ویرانی ایران، ایستاده‌اید شرم کنید!

لعنت بر آمریکا و اسرائیل

و ننگ بر هر آنکس که برای رسیدن به این روزها التماس کرد و بر تنِ ایران عزیزِ ما زخمِ تجاوز را دید و لبخند رضایت زد!

تاریخ این سرزمین، خیانت را فراموش نخواهد کرد

همان‌طور که ایستادن رجوی کنار صدام را فراموش نکرد،

همان‌طور که ٢٨ مرداد ٣٢ را فراموش نکرده است! ...»