به گزارش خبرگزاری مهر، مژده لواسانی مجری رادیو و تلویزیون در یادداشتی با اشاره به خیانت هایی که در دورههای مختلف به ایران شده است، از افرادی که کنار ترامپ ایستاده اند، نوشت.
وی در این یادداشت آورده است:
«مستحضر هستید که از
«عظمت را به ایران برمیگردانیم»
رسیدهاند به
«ایران را به عصر حجر برمیگردانیم»
اگر همچنان کنار ترامپ و اهدافش
یعنی کنار ویرانی ایران، ایستادهاید شرم کنید!
لعنت بر آمریکا و اسرائیل
و ننگ بر هر آنکس که برای رسیدن به این روزها التماس کرد و بر تنِ ایران عزیزِ ما زخمِ تجاوز را دید و لبخند رضایت زد!
تاریخ این سرزمین، خیانت را فراموش نخواهد کرد
همانطور که ایستادن رجوی کنار صدام را فراموش نکرد،
همانطور که ٢٨ مرداد ٣٢ را فراموش نکرده است! ...»
