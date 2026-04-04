  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۱

مژده لواسانی: اگر هنوز کنار ترامپ و ویرانی ایران ایستاده‌اید شرم کنید!

مژده لواسانی مجری تلویزیون از کسانی نوشت که همچنان کنار ترامپ ایستاده اند و خواستار شرمشان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مژده لواسانی مجری رادیو و تلویزیون در یادداشتی با اشاره به خیانت هایی که در دوره‌های مختلف به ایران شده است، از افرادی که کنار ترامپ ایستاده اند، نوشت.

وی در این یادداشت آورده است:

«مستحضر هستید که از

«عظمت را به ایران برمی‌گردانیم»

رسیده‌اند به

«ایران را به عصر حجر برمی‌گردانیم»

اگر همچنان کنار ترامپ و اهدافش

یعنی کنار ویرانی ایران، ایستاده‌اید شرم کنید!

لعنت بر آمریکا و اسرائیل

و ننگ بر هر آنکس که برای رسیدن به این روزها التماس کرد و بر تنِ ایران عزیزِ ما زخمِ تجاوز را دید و لبخند رضایت زد!

تاریخ این سرزمین، خیانت را فراموش نخواهد کرد

همان‌طور که ایستادن رجوی کنار صدام را فراموش نکرد،

همان‌طور که ٢٨ مرداد ٣٢ را فراموش نکرده است! ...»

عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها