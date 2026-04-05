خواص جایگاه خود را مشخص کنند؛ زمان انتخاب میان سکوت و فریاد 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قاسمی تهیه‌کننده سینما و سریال های شبکه نمایش خانگی از جمله «بامداد خمار» در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد درباره این روزهای جنگی و اهمیت سکوت نکردن نوشت.

در این یادداشت آمده است:

«در روزهایی که صدای حقیقت در میان هیاهوی رسانه‌های مغرض گم می‌شود، بار دیگر شاهد چهره عریان خشونت و تجاوز هستیم؛ حملاتی که نه به یک ساختار نظامی، بلکه به شرافت یک ملت، به امنیت کودکان، به آرامش خانواده‌ها و به جان انسان‌های بی‌دفاع نشانه رفته است. آنچه امروز از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و مردم غیرنظامی آن رخ می‌دهد، نه یک «اقدام سیاسی»، بلکه مصداقی آشکار از بی‌عدالتی، نقض حقوق بشر و عبور از تمامی خطوط اخلاقی و انسانی است.

تاریخ، همواره در برابر چنین لحظاتی قضاوتی بی‌رحمانه داشته است. ملت ایران اما ملتی نیست که در برابر فشار، تحقیر یا تهدید، سر خم کند. این مردم، ریشه در تمدنی دارند که از دل بحران‌ها، استوارتر از پیش سر برآورده است. مقاومت، برای ایرانیان یک انتخاب نیست؛ بخشی از هویت آن‌هاست. مردمی که سال‌ها طعم سختی را چشیده‌اند، امروز نیز با صبر، آگاهی و همبستگی، در برابر این تجاوزها ایستاده‌اند و خواهند ایستاد.

اما در این میان، واکنش خواص، بسیار موثر خواهد بود. آنان که تریبون دارند، آنان که دیده می‌شوند و صدای‌شان شنیده می‌شود. تاریخ، کنش و رفتارمان را در این بزنگاه ثبت خواهد کرد، با صراحت و با جزئیات … .

امروز زمان انتخاب است؛ انتخاب میان سکوت و فریاد، میان بی‌تفاوتی و مسئولیت. ملت ایران راه خود را انتخاب کرده است: ایستادگی با عزت.

امید آن است که خواص نیز، پیش از آنکه دیر شود، جایگاه خود را در این برهه تاریخی روشن کنند.»