فصل جدید فعالیت اقتصادی در پرتو ایستادگی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، بازارها و مراکز اداری کشور با پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ و در میانه تنشهای منطقهای ناشی از جنگ رمضان، فعالیت خود را از روز گذشته و آغاز هفته بهصورت محدود از سر گرفتند. بر اساس اعلام استانداریها، آغاز بهکار واحدهای اقتصادی در نخستین مرحله با حدود ۲۰ درصد ظرفیت انجام شده و هدف از این تصمیم، حفظ جریان خدماترسانی و جلوگیری از اختلال در تأمین نیازهای عمومی اعلام شده است.
با شروع روز کاری جدید، حضور تدریجی اصناف، کارکنان ادارات و فعالان اقتصادی در نقاط مختلف کشور مشاهده شد. کسبه و صاحبان مشاغل با وجود فضای متاثر از حوادث اخیر، بر ضرورت استمرار عرضه کالا و تداوم فعالیت بازارها تأکید کردهاند و این روند را مؤثر در حفظ ثبات روانی و اقتصادی جامعه میدانند.
همزمان، مسئولان دولتی با قدردانی از همراهی مردم در روزهای گذشته اعلام کردهاند که برنامههای حمایتی برای تقویت معیشت خانوارها و پشتیبانی از تولید و تجارت با جدیت دنبال میشود. به گفته آنان، مجموعهای از اقدامات برای کنترل بازار، مدیریت شرایط اقتصادی و کاهش آثار فشارهای خارجی در دستور کار قرار دارد.
در حوزه تولید، فعالان صنعتی اعلام کردهاند با وجود تهدیدهای بیرونی، تلاش میشود ظرفیت تولید حفظ شود و خطوط فعالیت واحدهای صنعتی متوقف نماند. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند استمرار تولید داخلی در وضعیت کنونی پیام روشنی از پایداری اقتصادی کشور ارسال میکند.
سیاستگذاران اقتصادی در ادامه برنامههای خود، تقویت زنجیره تأمین، تسهیل فعالیت بنگاهها و حمایت از کسبوکارهای خرد را از اولویتهای اصلی اعلام کردهاند. هدف از این اقدامات، جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و حفظ تحرک اقتصادی عنوان شده است.
در کنار فعالیتهای اقتصادی، نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه و نیروهای مردمی همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارند. مقامات نظامی تأکید کردهاند که آمادگی کامل برای دفاع از امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور برقرار است. ناظران این همزمانی فعالیت اقتصادی و انسجام دفاعی را یکی از نشانههای مدیریت هماهنگ شرایط فعلی ارزیابی میکنند.
به باور تحلیلگران اقتصادی، شروع دوباره فعالیت بازارها پس از تعطیلات نوروزی، صرفاً بازگشت به روال عادی نیست، بلکه میتواند آغاز مرحلهای تازه از حرکت اقتصادی در کشور باشد؛ مرحلهای که در آن مشارکت مردم، تداوم تولید و حمایت دولت نقش محوری دارد.
