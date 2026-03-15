به گزارش خبرگزاری مهر، آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر ضرورت صیانت بخش خصوصی از معیشت و تاب‌آوری مردم گفت: علی‌رغم وجود شرایط جنگی، واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و کارگران به امر تولید مشغولند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، حقیقی تصریح کرد: حفظ سلامتی نیروی کار همواره اولویت اصلی است و تنها در مواردی که تهدید مستقیم وجود داشته، محدودیت‌هایی اعمال شده است اما در حالت کلی شهرک‌های صنعتی و کارخانجات سراسر کشور فعال هستند. هدف غایی فعالان اقتصادی این است که معیشت مردم دچار آسیب نشود و با پابرجا ماندن شغل و درآمد کارگران، آرامش خانواده‌ها حفظ شود تا همزمان با تولید ثروت، مایحتاج عمومی مردم نیز تامین شود چراکه شرط اصلی امنیت اقتصادی در گرو تداوم تولید است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با یادآوری تجربه‌های پیشین خاطرنشان کرد: در جریان جنگ دوازده روزه نیز واحدهای تولیدی و بخش خصوصی و اتاق‌های سراسر کشور هرگز فعالیت خود را قطع نکردند. در آن مقطع فعالان اقتصادی با احساس مسئولیت مضاعف و فعالیت شبانه‌روزی علی‌رغم همه تهدیدها و کمبودها اجازه ندادند هیچ‌گونه خللی در زنجیره لجستیک و تامین مایحتاج اولیه مردم به وجود بیاید و این مسیر پس از آن نیز با موفقیت ادامه یافت. در حال حاضر نیز اولویت اصلی کلیه واحدهای صنعتی در بخش خصوصی استمرار فعالیت‌های تولیدی و برقراری امنیت اقتصادی است تا در سایه این تلاش، آرامش جامعه حفظ شود. تایید این ادعا برقراری جریان کار در کارخانجات است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌هایی که تداوم تولید را تهدید می‌کند اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود شرایط برای تولید تسهیل و موانع از سر راه حذف شود. امروز مشکلاتی نظیر رکود حاکم بر بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و تاخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. متاسفانه پیش از این نیز فشارهای ناشی از حوزه‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی به جای حمایت، به مانعی بر سر راه واحدهای تولیدی تبدیل شده بود که انتظار می‌رود در شرایط فعلی این فشارها برداشته شود. خواسته ما از مسئولان این است که اگر حمایت ویژه‌ای صورت نمی‌گیرد حداقل تولید را به حال خود رها کنند و اجازه ندهند صنعت بیش از این آزرده شود زیرا بقای کشور به تداوم تولید وابسته است و این نیاز حیاتی باید توسط همگان محترم شمرده شود.

حقیقی بر لزوم نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: برای تامین مواد اولیه و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مورد نیاز به ویژه برای واحدهایی که ممکن است در این ایام دچار صدمه شده باشند نیازمند تسهیلات ویژه‌ای در امر واردات و تخصیص ارز هستیم. انتظار می‌رود دولت حداقل محدودیت‌های موجود را کاهش داده و شرایط را برای گشایش در امر صادرات و واردات فراهم کند تا پس از بازگشت آرامش کامل، صنعت‌گران بتوانند به بازسازی ساختار خود بپردازند.