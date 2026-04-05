به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به ضرورت مدیریت متمرکز خودروهای آسیبدیده در شرایط جنگی، اعلام کرد: شهرداریهای کلانشهرها و سایر شهرها باید در اسرع وقت نسبت به تعیین چند پارکینگ مشخص و استاندارد برای نگهداری تجمیعی این خودروها اقدام کنند.
وی افزود: تمرکز خودروهای خسارتدیده در این مراکز، امکان بازدید همزمان چندین خودرو توسط کارشناسان پلیس راهور را فراهم کرده و موجب تسریع در فرآیند رسیدگی خواهد شد.
حذف هزینههای اضافی جابجایی برای شهروندان
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر حمایت از شهروندان آسیبدیده تصریح کرد: در این سازوکار، نیازی به جابجایی خودرو توسط مالکان وجود ندارد و شهروندان از پرداخت هزینههای مضاعف از جمله استفاده از خودروبر معاف خواهند بود.
سردار حسینی این اقدام را گامی مهم در کاهش فشار اقتصادی و تردد وسایل نقلیه،ناشی از خسارات جنگی دانست.
تسریع در کارشناسی و ارائه خدمات در کوتاهترین زمان
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تسریع خدماترسانی گفت: با استقرار خودروها در پارکینگهای مشخص، کارشناسان در یک مرحله قادر خواهند بود تعداد قابل توجهی از خودروها را مورد ارزیابی قرار دهند و سایر خدمات نیز در کوتاهترین زمان ممکن به شهروندان ارائه خواهد شد.
به گفته وی، این روند موجب افزایش دقت، انسجام و سرعت در بررسی خسارات میشود.
عدم نیاز مراجعه به مراکز تعویض پلاک برای تایید تعمیرات اساسی خودروهای آسیب دیده
سردار حسینی خاطرنشان کرد: پس از حضور کارشناس در محل پارکینگ و انجام بازدید از خودروهای آسیب دیده دیگر نیازی به مراجعه خودروها به مراکز تعویض پلاک نخواهد بود و فرآیندهای مرتبط بهصورت متمرکز مدیریت میشود. در این چارچوب، تمامی بررسیهای لازم از جمله تطبیق مشخصات، ارزیابی میزان خسارت و رسیدگی به وضعیت فنی خودرو در همان محل انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به خودروهای دارای خسارات سنگین اظهار داشت: در مواردی که خودرو نیازمند تعمیرات اساسی نظیر تعویض اتاق، اصلاح یا تعویض شاسی و سایر تغییرات ساختاری باشد، اخذ تأییدیه از پلیس راهور الزامی است.
این بررسیها و فرآیندهای مربوطه نیز توسط کارشناسان ذیصلاح در محل پارکینگ انجام شده و نیازی به انتقال خودرو به مراکز تعویض پلاک نخواهد بود.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات باید در چارچوب ضوابط قانونی و تحت نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود تا ایمنی و اصالت خودرو پس از تعمیر بهطور کامل تضمین شود.
مطالبه جدی از شهرداریها برای اجرای سریع طرح تعیین پارکینگ
سردار حسینی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری بینبخشی گفت: انتظار میرود شهرداریهای سراسر کشور با قید فوریت نسبت به تعیین محلهای مشخص برای نگهداری این خودروها اقدام کنند تا فرآیند خدماترسانی با نظم، سرعت و کیفیت مطلوب به شهروندان ارائه شود.
