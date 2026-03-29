۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

میرغضنفری: مجموعه‌ های خدمات‌رسان به صورت ۲۴ ساعته پای کار هستند

رشت- فرماندار رشت گفت: مجموعه‌های خدمات‌رسان در رشت به صورت ۲۴ ساعته پای کار هستند تا هیچگونه اختلالی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری پیش از ظهر یکشنبه در ادامه بازدید از دستگاه‌های خدمات‌رسان، با حضور در شرکت گاز استان گیلان، شرکت نفت رشت و اداره‌کل پست استان، از روند خدمت‌رسانی به مردم بازدید و از تلاش کارکنان این مجموعه‌ها در ایام جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونی و تعطیلات نوروز تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در این روزها به صورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام مأموریت‌های خود هستند، افزود: کارکنان دولت، به‌ویژه مجموعه‌های خدمات‌رسان، به صورت ۲۴ ساعته پای کار هستند تا هیچگونه اختلالی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود و نیازهای اساسی جامعه به بهترین شکل تأمین گردد.

فرماندار رشت با اشاره به شرایط کشور در روزهای اخیر، تصریح کرد: امروز در کنار تلاش‌های نیروهای مسلح برای دفاع از عزت و اقتدار کشور، شاهد حضور پررنگ مردم در صحنه هستیم و این همراهی و انسجام ملی، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از شرایط حساس کنونی است.

میرغضنفری با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت گاز استان گیلان، گفت: پایداری خدمات در حوزه انرژی به‌ویژه در شرایط خاص کشور، نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی جامعه دارد و خوشبختانه روند خدمت‌رسانی در این حوزه مطلوب و بدون مشکل در حال انجام است.

وی همچنین در بازدید از شرکت نفت رشت، با اشاره به وضعیت تأمین سوخت در شهرستان اظهار کرد: با تلاش مجموعه‌های مسئول، روند تأمین و توزیع بنزین و فرآورده‌های نفتی در شرایط عادی قرار دارد و تمهیدات لازم برای استمرار خدمت‌رسانی اندیشیده شده است.

فرماندار رشت در ادامه با حضور در اداره‌کل پست استان گیلان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و با کارکنان دیدار کرد و افزود: مجموعه پست از جمله دستگاه‌هایی است که در تمام ایام سال و در شرایط مختلف، خدمات آن توسط عموم مردم لمس می‌شود و استمرار فعالیت این مجموعه در روزهای اخیر، نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان در قبال مردم است.

میرغضنفری با تأکید بر اینکه این روزها جلوه‌ای ماندگار از همدلی ملی در تاریخ کشور ثبت خواهد شد، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در کشور شاهد هستیم، نماد وحدت برای میهن و نشان‌دهنده تعصب و غیرت مردم نسبت به خاک وطن است؛ از نیروهای مسلح گرفته تا کارکنان دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم، همگی در کنار یکدیگر برای حفظ آرامش جامعه و دفاع از منافع ملی پای کار هستند.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاده و مجموعه نظام اداری و خدمات‌رسان نیز با تمام توان در حال انجام مأموریت‌های خود هستند تا خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود و آرامش جامعه حفظ گردد.

فرماندار رشت تأکید کرد: این روزها از جمله مقاطع مهم و فراموش‌نشدنی در تاریخ کشور خواهد بود و لازم است همه ما به سهم خود، قدردان این همدلی و همراهی باشیم و در مسیر تقویت وحدت و انسجام ملی گام برداریم.

