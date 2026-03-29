به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری پیش از ظهر یکشنبه در ادامه بازدید از دستگاههای خدماترسان، با حضور در شرکت گاز استان گیلان، شرکت نفت رشت و ادارهکل پست استان، از روند خدمترسانی به مردم بازدید و از تلاش کارکنان این مجموعهها در ایام جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونی و تعطیلات نوروز تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه کارکنان دستگاههای اجرایی و خدماترسان در این روزها به صورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام مأموریتهای خود هستند، افزود: کارکنان دولت، بهویژه مجموعههای خدماترسان، به صورت ۲۴ ساعته پای کار هستند تا هیچگونه اختلالی در روند خدمترسانی به مردم ایجاد نشود و نیازهای اساسی جامعه به بهترین شکل تأمین گردد.
فرماندار رشت با اشاره به شرایط کشور در روزهای اخیر، تصریح کرد: امروز در کنار تلاشهای نیروهای مسلح برای دفاع از عزت و اقتدار کشور، شاهد حضور پررنگ مردم در صحنه هستیم و این همراهی و انسجام ملی، سرمایهای ارزشمند برای عبور از شرایط حساس کنونی است.
میرغضنفری با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت گاز استان گیلان، گفت: پایداری خدمات در حوزه انرژی بهویژه در شرایط خاص کشور، نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی جامعه دارد و خوشبختانه روند خدمترسانی در این حوزه مطلوب و بدون مشکل در حال انجام است.
وی همچنین در بازدید از شرکت نفت رشت، با اشاره به وضعیت تأمین سوخت در شهرستان اظهار کرد: با تلاش مجموعههای مسئول، روند تأمین و توزیع بنزین و فرآوردههای نفتی در شرایط عادی قرار دارد و تمهیدات لازم برای استمرار خدمترسانی اندیشیده شده است.
فرماندار رشت در ادامه با حضور در ادارهکل پست استان گیلان، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و با کارکنان دیدار کرد و افزود: مجموعه پست از جمله دستگاههایی است که در تمام ایام سال و در شرایط مختلف، خدمات آن توسط عموم مردم لمس میشود و استمرار فعالیت این مجموعه در روزهای اخیر، نشاندهنده تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان در قبال مردم است.
میرغضنفری با تأکید بر اینکه این روزها جلوهای ماندگار از همدلی ملی در تاریخ کشور ثبت خواهد شد، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در کشور شاهد هستیم، نماد وحدت برای میهن و نشاندهنده تعصب و غیرت مردم نسبت به خاک وطن است؛ از نیروهای مسلح گرفته تا کارکنان دستگاههای اجرایی و آحاد مردم، همگی در کنار یکدیگر برای حفظ آرامش جامعه و دفاع از منافع ملی پای کار هستند.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاده و مجموعه نظام اداری و خدماترسان نیز با تمام توان در حال انجام مأموریتهای خود هستند تا خللی در روند خدمترسانی ایجاد نشود و آرامش جامعه حفظ گردد.
فرماندار رشت تأکید کرد: این روزها از جمله مقاطع مهم و فراموشنشدنی در تاریخ کشور خواهد بود و لازم است همه ما به سهم خود، قدردان این همدلی و همراهی باشیم و در مسیر تقویت وحدت و انسجام ملی گام برداریم.
رشت- فرماندار رشت گفت: مجموعههای خدماترسان در رشت به صورت ۲۴ ساعته پای کار هستند تا هیچگونه اختلالی در روند خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
