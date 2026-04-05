سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای یکشنبه در استان سمنان بیان کرد: در گرمسار ۰.۷ میلیمتر، دامغان ۰.۱ میلیمتر، رضوان پنج میلیمتر و ایوانکی ۱.۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده اشت.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی در آرادان ۱.۲ میلیمتر، حق الخواجه ۳.۵ میلیمتر، ملاده ۹.۲ میلیمتر، حسین آباد کالپوش ۵.۷ میلیمتر و شه سفید ۱.۲ میلیمتر بارش ثبت شده است افزود: در چنداب دو میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در این بازه زمانی همچنین در کلاته رودبار چهار میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است، تاکید کرد: در امیریه ۰.۸ میلیمتر و در آستانه دو میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

مصطفوی ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای یکشنبه در فرومد ۰.۴ میلیمتر، کوهان ۰.۰۱ میلیمتر، استربند یک میلیمتر، شاهرود ۰.۳ میلیمتر، بسطام ۱.۴ میلیمتر و مجن ۱.۴ میلیمتر همچنین قلعه نو خرقان ۲.۸ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی در کلاته خیج ۲.۸ میلیمتر، چهارطاق پرو ۲.۸ میلیمتر، ابرسج ۲.۵ میلیمتر، دیزج ۱.۵ میلیمتر و ابر ۵.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است، گفت: در ده خیر دو میلیمتر، جیلان یک میلیمتر، نگارمن چهار میلیمتر، دهملا ۰.۰۱ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.