۷۴۰ لیتر مواد شوینده غیربهداشتی در آران و بیدگل توقیف شد

محسن قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی و کالاهای سلامت‌محور، به‌ویژه در شرایط حساس جنگی و لزوم پایداری سلامت جامعه، کارشناسان بهداشت محیط این مرکز موفق به شناسایی یک محموله غیرمجاز شدند.

وی افزود: با هماهنگی و دستور مقام قضایی، مقدار ۷۴۰ لیتر انواع مایع شوینده که فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و استانداردهای لازم بود، توسط بازرسان سلامت محیط توقیف و به‌طور کامل از سطح عرضه در شهرستان آران و بیدگل جمع‌آوری گردید.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل، با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی نظارت بر کالاهای استراتژیک و سلامت مردم با حساسیت مضاعفی دنبال می‌شود، تصریح کرد: کادر بهداشت و درمان در کنار سایر بخش‌ها، صیانت از امنیت غذایی و بهداشتی شهروندان را مأموریت اصلی خود می‌داند و با هرگونه تخلف که سلامت مردم را به مخاطره بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

قمصری از شهروندان خواست ضمن خودداری از خرید مواد غذایی، آرایشی و شوینده‌های فاقد شناسه بهداشتی و مشخصات معتبر، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ (مرکز فوریت‌های سلامت محیط و کار وزارت بهداشت) گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.