گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان

به گزارشخبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان شنبهشب در یک گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقهای و روابط دوجانبه تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه پاکستان، مساعی جمیله دیپلماتیک این کشور برای توقف تجاوز نظامی علیه ایران و اعاده صلح و ثبات به منطقه را تشریح کرد و بر اهمیت تداوم رایزنیها برای نیل به این هدف تاکید نمود.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از مساعی جمیله پاکستان، جنایات ارتکابی آمریکا و صهیونیستی طی ۳۵ روز اخیر از جمله اقدام جنایات شنیع آنها در حمله به زیرساختهای تولیدی و صنعتی ایران، تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها و مناطق مسکونی، را تشریح کرد و بر ضرورت واکنش قاطع بینالمللی نسبت به این قانونشکنیهای بیسابقه تاکید نمود.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با یادآوری این واقعیت که آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان آغازکنندگان این جنگ تحمیلی، مسبب ناامنی موجود در منطقه و پیامدهای آن در سراسر جهان هستند، بر عزم راسخ ایران برای ادامه دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران با استفاده از همه ظرفیتها تاکید کرد
