تداوم فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی تا ۱۵ اردیبهشت

محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس ابلاغ ستاد خدمات مرکزی سفر کشور ، فعالیت ستاد های خدمات اجرایی سفر استان ها در ایام آینده ادامه می یابد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا فعالیت ستاد خدمات اجرایی سفر خراسان جنوبی هم تا ۱۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین متذکر شد: در نوروز سال ۱۴۰۵ کمیته های اسکان، حمل و نقل، تنظیم بازار و بعضی از دیگر کمیته های این ستاد فعالیت بیشتری داشتند که در ایام پیش رو هم فعالیت این کمیته ها برای رفاه حال مسافران افزایش خواهد یافت.

به گفته وی در صورت استقبال در بعضی از شهرستان های استان هم فعالیت بازارچه های صنایع دستی و سیاه چادرها استمرار خواهد داشت.