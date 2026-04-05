رقابت داغ مدعیان در مسابقات قهرمانی آسیا/ بیشکک میزبان بزرگان کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا از ۱۷ فروردین در بیشکک قرقیزستان آغاز می‌شود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران چند روز پیش از طریق مرز زمینی به این کشور سفر کرده و حالا قرار است تا چند روز آینده ملی‌پوشان آزادکار از طریق مرز زمینی راهی این کشور شوند.

شاگردان پژمان درستکار در ۵۷ کیلوگرم میلاد والی‌زاده، در وزن ۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی، در وزن ۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی، در وزن ۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، در وزن ۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی، در وزن ۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور، در وزن ۹۲ کیلوگرم: مبین عظیمی، در وزن ۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع در قهرمانی آسیا روی تشک می‌روند.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به مدعیان ایرانی حاضر در این رویداد پرداخته و از سه آزادکار ایرانی در سه وزن 86، 97 و 125 کیلوگرم نام برده است.

در وزن ۹۷ کیلوگرم چند مدعی روی تشک می‌رود و اتحادیه جهانی کشتی در این باره نوشت: آیا احمد تاج‌الدینوف از بحرین و قهرمان المپیک، دوباره به روزهای طلایی بازمی‌گردد؟ یا آراش یوشیدا از ژاپن از عنوان خود دفاع می‌کند؟ و آیا امیرعلی آذرپیرا از ایران می‌تواند بازگردد و همه رقبا را کنار بزند؟

پاسخ این پرسش‌ها در بیشکک مشخص خواهد شد؛ جایی که رقابت وزن ۹۷ کیلوگرم بسیار داغ است. آذرپیرا نایب‌قهرمان جهان و یوشیدا و تاج‌الدینوف دارندگان برنز جهان از مدعیان اصلی طلا هستند. یوشیدا قهرمان دوره قبل است اما سال گذشته با تاج‌الدینوف روبه‌رو نشد، چراکه این کشتی‌گیر در آخرین لحظه از مسابقات کنار کشید.

همچنین اتحادیه جهانی کشتی به عملکرد ضعیف تاج‌الدینوف اشاره کرد و نوشت: تاج‌الدینوف در چند تورنمنت اخیر عملکرد خوبی نداشته و در مسابقات جهانی و سپس بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شکست خورده است. اما آذرپیرا همان کشتی‌گیری بود که در نیمه‌نهایی مسابقات جهانی با یک کشتی کاملاً تاکتیکی او را شکست داد.

آذرپیرا یکی از مدعیان اصلی طلا در بیشکک است و دیدار احتمالی او با یوشیدا می‌تواند بسیار جذاب باشد.

اتحادیه جهانی کشتی در این گزارش همچنین به حضور مدال‌آوران ایران در قهرمانی آسیا اشاره کرد و نوشت: "ایران تیمی جوان را به بیشکک می‌آورد اما امیرحسین زارع قهرمان جهان در صدر ترکیب قرار دارد. او با وجود حضور شامیل شاریپوف که شاید دومین سنگین‌وزن برتر جهان در حال حاضر باشد، بخت اصلی کسب مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم خواهد بود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسمپور به دنبال جبران سال نه‌چندان موفق گذشته است و انتظار می‌رود کار سختی برای کسب طلا نداشته باشد.