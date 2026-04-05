۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

اصابت مستقیم موشک حزب الله به یک ناو صهیونیستی

اصابت مستقیم موشک حزب الله به یک ناو صهیونیستی

حزب الله لبنان از هدف قرار دادن یک ناو صهیونیستی نزدیک سواحل این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و ملت این کشور و در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه روستاها و شهرها و زیر ساخت های لبنان، رزمندگان این کشور موفق شدن ساعت ۰۰:۰۵ یک ناو جنگی رژیم صهیونیستی را در مسافت ۶۸ مایل دریایی نزدیک سواحل لبنان هدف قرار دهند.

در این بیانیه آمده است، ناو مذکور خود را برای اجرای تجاوز جدید علیه لبنان آماده می کرد اما با موشک کروز دریایی بعد از آن که ساعت ها رصد شد هدف قرار گرفت.

حزب الله لبنان تاکید کرد، این ناو به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفت.

