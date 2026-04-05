دو جودوکار دیگر به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، امیرعلی پیرویسی و امیرحسین سلجوقی که از جودوکاران حرفه‌ای شهر قدس استان تهران بودند و سالها در این رشته فعالیت داشتند، در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی آمریکایی به کشورمان به فیض شهادت نائل آمدند.

فدراسیون جودو ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن ورزشی و ورزشکاران، شهادت این جودوکار را تسلیت گفت.

در پیام فدراسیون جودو آمده است: عروج امیرعلی پیرویسی و امیرحسین سلجوقی دو فرزند برومند ایران اسلامی که از قهرمانان جودو بودند و به فیض شهادت نائل آمدند را به محضر مردم شهیدپرور ایران و خانواده جودو تسلیت عرض می نمائیم و از درگاه خداوند متعال برای روح پرفتوح این دو شهید عزیز علو درجات و همنشینی با ائمه(ع) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.