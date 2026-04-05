  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

واسطه: کشاورزان خراسان شمالی با هماهنگی اقدام به کشت کنند

بجنورد- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تأکید کرد: کشاورزان پایین دست سدها بدون هماهنگی با اداره بهره‌برداری، از هرگونه آماده‌سازی اراضی برای کشت بهاره خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، وحید واسطه اظهار کرد: با توجه به خشکسالی مداوم طی سال‌های اخیر و مصرف ذخایر آب، بارش‌های ملایم یک تا دو هفته اخیر تأثیر چندانی در افزایش آب پشت سدهای خراسان شمالی نداشته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: در شرایط کنونی تنها ۱۹ درصد حجم مخازن در پشت سدهای خراسان شمالی آب وجود دارد و ذخایر آب موجود در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است.

واسطه تصریح کرد: وضعیت ذخایر آب در سدهای خراسان شمالی مطلوب نیست و لازم است کشاورزان پایین دست سدها به ویژه در سدهای بیدواز، شیرین دره و بارزو، بدون هماهنگی لازم برای اطمینان از تأمین آب مورد نیاز، اقدام به کشت نکنند.

وی در پایان تأکید کرد: کشاورزان پایین دست سدهای خراسان شمالی بدون هماهنگی با اداره بهره‌برداری سدها، از هرگونه آماده‌سازی اراضی برای کاشت محصولات بهاره جدا خودداری کنند.

کد مطلب 6792083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

