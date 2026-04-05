واسطه: کشاورزان خراسان شمالی با هماهنگی اقدام به کشت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شرکت آب منطقهای خراسان شمالی، وحید واسطه اظهار کرد: با توجه به خشکسالی مداوم طی سالهای اخیر و مصرف ذخایر آب، بارشهای ملایم یک تا دو هفته اخیر تأثیر چندانی در افزایش آب پشت سدهای خراسان شمالی نداشته است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی تصریح کرد: در شرایط کنونی تنها ۱۹ درصد حجم مخازن در پشت سدهای خراسان شمالی آب وجود دارد و ذخایر آب موجود در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است.
واسطه تصریح کرد: وضعیت ذخایر آب در سدهای خراسان شمالی مطلوب نیست و لازم است کشاورزان پایین دست سدها به ویژه در سدهای بیدواز، شیرین دره و بارزو، بدون هماهنگی لازم برای اطمینان از تأمین آب مورد نیاز، اقدام به کشت نکنند.
وی در پایان تأکید کرد: کشاورزان پایین دست سدهای خراسان شمالی بدون هماهنگی با اداره بهرهبرداری سدها، از هرگونه آمادهسازی اراضی برای کاشت محصولات بهاره جدا خودداری کنند.
