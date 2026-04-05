به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این برنامه در چارچوب ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۴ ستاد و در ادامه اجرای سند توسعه علوم و فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته، با مشارکت برنامه ملی میکروالکترونیک و با هماهنگی معاونت سیاست‌گذاری و توسعه طراحی و عملیاتی شده است.

هدف از اجرای این فراخوان، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی در معاونت علمی و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای پاسخ به نیازهای اولویت‌دار صنعت میکروالکترونیک کشور است. این برنامه همچنین ارتقای توان زیست‌بوم فناوری و نوآوری را در حوزه فناوری‌های پیشران و نوظهور دنبال می‌کند و تلاش دارد از طریق تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، وابستگی به واردات مواد حیاتی را کاهش دهد.

محورها و اولویت‌های موضوعی فراخوان بر مبنای اسناد بالادستی تعیین شده و مدل تأمین مالی نیز متناسب با ماهیت پروژه‌ها و میزان اثرگذاری آن‌ها بر توسعه فناوری و عمق ساخت داخل تعریف شده است.

محورهای اصلی برنامه

در این فراخوان چهار حوزه کلیدی مورد توجه قرار گرفته است. نخستین محور به استحصال عناصر راهبردی مورد استفاده در صنایع الکترونیک می‌پردازد. بازیابی گالیم از باطله معادن آلومینیوم و روی، استحصال ژرمانیوم از باطله معادن مس، استخراج تلوریم از باطله سرب و استحصال ایندیوم از معادن روی، آهن و سرب از اولویت‌های این بخش است. در نسخه تکمیلی فراخوان، دستیابی به خلوص بالاتر از ۹۵ درصد برای این عناصر مورد تأکید قرار دارد.

محور دوم بر پرعیارسازی و افزایش خلوص مواد پایه تمرکز دارد. خالص‌سازی آنتیموان، رساندن ژرمانیوم وارداتی به خلوص N6 و تبدیل کانه سیلیس به سیلیکون گرید خورشیدی با خلوص N6 از مهم‌ترین موضوعات این بخش محسوب می‌شود.

محور سوم توسعه فناوری‌های پیشرفته در ساخت نیمه‌هادی‌ها، رشد تک‌کریستال‌ها و تولید لایه‌های نازک و مواد لیتوگرافی را هدف گرفته است. در این محور موضوعاتی مانند رشد بلور لیتیوم نئوبایت، تولید تک‌بلور کاربید سیلیکون، ساخت لایه‌های نازک ضدبازتاب برای سنسورهای اپتیکی، لایه‌های ضدسایش، تولید مواد فوتورزیست، پوشش‌های ضدانعکاس و همچنین ساخت ترکیبات نیمه‌هادی نظیر GaN، GaAs و InP و انواع FET و MOSFET تعریف شده‌اند.

محور چهارم نیز به توسعه مواد پلیمری، عایق‌ها، چسب‌ها و فناوری‌های اتصال در صنعت تولید بردهای الکترونیکی اختصاص دارد که شامل تولید چسب‌های پیشرفته شیمیایی و پلیمری، لحیم‌ها و اتصالات نوین و انواع عایق‌های پلیمری و سرامیکی می‌شود.

بسته‌های حمایتی

برای طرح‌های برگزیده، مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی و توسعه بازار پیش‌بینی شده است. اعطای تسهیلات برای تولید محصول تا سقف ۲۰ میلیارد تومان، امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های منتخب تا سقف ۵۰ میلیارد تومان و همچنین حمایت از شرکت‌های برگزیده برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی از جمله این برنامه‌هاست.

شرایط متقاضیان

تمامی شرکت‌های ثبت‌شده دارای شناسه ملی، اعم از دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان، امکان حضور در این فراخوان را دارند. شرکت‌های غیردانش‌بنیان باید در طول اجرای طرح نسبت به اخذ تأییدیه دانش‌بنیانی اقدام کنند.

برخورداری از محصول یا فناوری مرتبط با میکروالکترونیک، آماده بودن زیرساخت‌های اولیه تولید از جمله سوله و تجهیزات پایه و نیز حضور حداقل یک نیروی متخصص در تیم اجرایی از الزامات پذیرش طرح‌هاست. همکاری با اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی یا مراکز دانشگاهی برای شرکت‌ها امتیاز ویژه به همراه خواهد داشت.

زمان‌بندی اجرا

فرآیند ارسال طرح‌ها از ۲۶ بهمن‌ماه آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ تمدید شده‌است.

متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه خدمت معاونت علمی نسبت به تکمیل کاربرگ ارائه طرح و بارگذاری مستندات اقدام کنند. امکان پاسخ‌گویی به پرسش‌ها نیز در ساعات اداری از طریق شماره‌های اعلام‌شده فراهم است.