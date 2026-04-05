  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

فعال شدن ایمیل دانشگاهی و دسترسی خارج از کشور به مجلات دانشگاه تهران

معاون فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران از فعال شدن سرویس ایمیل دانشگاهی و دسترسی به مجلات علمی منتشر شده دانشگاه تهران از خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوانساری با بیان این که دسترسی به سرویس ایمیل، گام اولیه‌ای برای ارتباطات علمی است، گفت: تلاش برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت برای کاربران دانشگاه، جهت تداوم فعالیت‌های پژوهشی از طریق مراجع مربوطه در زمان جنگ در حال انجام است و به محض برقراری پایدار هر خدمت جدید، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دانشگاه تهران دارای تعدادی مجله علمی بین‌المللی است و دسترسی بین‌المللی به این مجلات برای حفظ جایگاه و اعتبار آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا با هماهنگی‌ها و اقدامات فنی انجام شده، وب‌سایت‌های مجلات علمی دانشگاه تهران از روز دوشنبه به صورت کامل بر روی اینترنت و از سراسر دنیا در دسترس قرار می گیرد.

معاون فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران از فعال شدن ایمیل دانشگاهی خبر داد و گفت: دانشگاهیان دانشگاه تهران اکنون می‌توانند پس از مدتی وقفه، به راحتی و با اطمینان از ایمیل دانشگاهی خود استفاده کنند. آن‌ها قادر به ارسال و دریافت ایمیل به هر آدرسی، داخلی و بین‌المللی (بدون هیچ محدودیتی) هستند که یکی از ابزارهای مهم و استاندارد برای تعاملات علمی بین‌المللی است. بنابراین، تا زمان فراهم شدن امکان دسترسی آنلاین به سایر خدمات پژوهشی، دانشگاهیان می‌توانند از طریق سرویس ایمیل برای ارسال و پیگیری ویرایش مقالات علمی اقدام کنند.

خوانساری اظهار کرد: تلاش ما در معاونت فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران، همواره فراهم کردن انواع خدمات دیجیتالی برای خانواده بزرگ دانشگاه، از جمله دسترسی به منابع علمی و امکان تعاملات علمی با جامعه علمی جهانی و دیپلماسی علمی، با هدف پیشرفت علمی کشور بوده است. این امر در هر شرایطی و با رعایت ملاحظات بالادستی صورت می‌گیرد. هرچند شرایط جنگ، ملاحظات ملی خاصی را به وجود آورده که ارائه برخی خدمات را با چالش مواجه کرده و تلاش برای رفع آن‌ها در جریان است.

کد مطلب 6792134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دانشجو واستاد و...میخواهد به دنیا دسترسی داشته باشد نه برعکس. اینترنت بین الملل را باز کنید قطع آن هیچ تاثیری در روند جنگ نداشت

    پربازدیدها

    پربحث‌ها