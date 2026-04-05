فعال شدن ایمیل دانشگاهی و دسترسی خارج از کشور به مجلات دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوانساری با بیان این که دسترسی به سرویس ایمیل، گام اولیهای برای ارتباطات علمی است، گفت: تلاش برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت برای کاربران دانشگاه، جهت تداوم فعالیتهای پژوهشی از طریق مراجع مربوطه در زمان جنگ در حال انجام است و به محض برقراری پایدار هر خدمت جدید، اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دانشگاه تهران دارای تعدادی مجله علمی بینالمللی است و دسترسی بینالمللی به این مجلات برای حفظ جایگاه و اعتبار آنها از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا با هماهنگیها و اقدامات فنی انجام شده، وبسایتهای مجلات علمی دانشگاه تهران از روز دوشنبه به صورت کامل بر روی اینترنت و از سراسر دنیا در دسترس قرار می گیرد.
معاون فناوریهای دیجیتال دانشگاه تهران از فعال شدن ایمیل دانشگاهی خبر داد و گفت: دانشگاهیان دانشگاه تهران اکنون میتوانند پس از مدتی وقفه، به راحتی و با اطمینان از ایمیل دانشگاهی خود استفاده کنند. آنها قادر به ارسال و دریافت ایمیل به هر آدرسی، داخلی و بینالمللی (بدون هیچ محدودیتی) هستند که یکی از ابزارهای مهم و استاندارد برای تعاملات علمی بینالمللی است. بنابراین، تا زمان فراهم شدن امکان دسترسی آنلاین به سایر خدمات پژوهشی، دانشگاهیان میتوانند از طریق سرویس ایمیل برای ارسال و پیگیری ویرایش مقالات علمی اقدام کنند.
خوانساری اظهار کرد: تلاش ما در معاونت فناوریهای دیجیتال دانشگاه تهران، همواره فراهم کردن انواع خدمات دیجیتالی برای خانواده بزرگ دانشگاه، از جمله دسترسی به منابع علمی و امکان تعاملات علمی با جامعه علمی جهانی و دیپلماسی علمی، با هدف پیشرفت علمی کشور بوده است. این امر در هر شرایطی و با رعایت ملاحظات بالادستی صورت میگیرد. هرچند شرایط جنگ، ملاحظات ملی خاصی را به وجود آورده که ارائه برخی خدمات را با چالش مواجه کرده و تلاش برای رفع آنها در جریان است.
