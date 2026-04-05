  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

هزینه ۱۰۹ هزار میلیارد ریالی طرح کالابرگ الکترونیکی در مازندران

ساری - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال اعتبار در استان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در مازندران اظهار کرد: در مرحله سوم این طرح که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ اجرا شد، یک میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۹۵ تراکنش ثبت شده است و بیش از یک میلیون و ۵۰۱ هزار خانوار از مزایای آن بهره‌مند شدند.

وی افزود: مجموع اعتبار مصرف‌شده در این مرحله بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بوده و از ابتدای اجرای طرح تاکنون، این رقم به بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این اعتبار نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارها و تقویت سبد کالاهای اساسی ایفا کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران به آغاز مرحله چهارم طرح اشاره کرد و گفت: از ۱۵ فروردین، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سرپرستان خانوار با ارقام ۰، ۱ و ۲ در انتهای کد ملی می‌توانند با اعتبار یک میلیون تومانی برای هر عضو خانوار خرید کنند.

وی خاطرنشان کرد: اقلام قابل خرید شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و انواع میوه و تره‌بار است و شهروندان تنها باید به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کنند.

کد مطلب 6792140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها