به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز فرماندار پیشوا در حاشیه بازدید از پروژه ۲۵۶ واحدی مسکن مهر بهزیستی، اظهار کرد: این پروژه که نزدیک به ۱۲ سال به دلیل مشکلات مالی و اجرایی بلاتکلیف مانده بود، با پیگیری‌های مستمر فرمانداری و تحقق مصوبات سفر استاندار، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تفاهم سه‌جانبه میان فرمانداری، بنیاد مسکن و اداره‌کل بهزیستی، هم‌اکنون روزانه چهار اکیپ عمرانی در قالب قرارگاه جهادی مشغول به کار هستند و عملیات محوطه‌سازی، جدول‌گذاری، آماده‌سازی پارکینگ‌ها و مراحل زیباسازی نیز پیش‌بینی شده است.

فرماندار پیشوا با تأکید بر همکاری نزدیک مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران و مدیرکل بهزیستی استان، تصریح کرد: با این همافزایی، پروژه قدیمی مسکن مهر در مسیر نهایی شدن قرار گرفته و انشاءالله ۲۵۶ واحد آن تا پایان سال جاری به مددجویان بهزیستی واگذار خواهد شد.