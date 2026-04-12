۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

فرماندار پیشوا: ۲۵۶ واحد مسکن مهر بهزیستی تا پایان سال واگذار می‌شود

پیشوا- فرماندار پیشوا از تکمیل و واگذاری پروژه ۲۵۶ واحدی مسکن مهر ویژه مددجویان بهزیستی پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز فرماندار پیشوا در حاشیه بازدید از پروژه ۲۵۶ واحدی مسکن مهر بهزیستی، اظهار کرد: این پروژه که نزدیک به ۱۲ سال به دلیل مشکلات مالی و اجرایی بلاتکلیف مانده بود، با پیگیری‌های مستمر فرمانداری و تحقق مصوبات سفر استاندار، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تفاهم سه‌جانبه میان فرمانداری، بنیاد مسکن و اداره‌کل بهزیستی، هم‌اکنون روزانه چهار اکیپ عمرانی در قالب قرارگاه جهادی مشغول به کار هستند و عملیات محوطه‌سازی، جدول‌گذاری، آماده‌سازی پارکینگ‌ها و مراحل زیباسازی نیز پیش‌بینی شده است.

فرماندار پیشوا با تأکید بر همکاری نزدیک مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران و مدیرکل بهزیستی استان، تصریح کرد: با این همافزایی، پروژه قدیمی مسکن مهر در مسیر نهایی شدن قرار گرفته و انشاءالله ۲۵۶ واحد آن تا پایان سال جاری به مددجویان بهزیستی واگذار خواهد شد.

