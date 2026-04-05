به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از بخشداری سیروان، از نزدیک در روند خدماترسانی و مهمترین مسائل و مطالبات ساکنان این بخش قرار گرفت.
وی در این بازدید با اشاره به ضرورت بهبود کیفیت خدمات، بر تقویت زیرساختهای خدماترسانی، رسیدگی جدی به مشکلات روستاها و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد.
فرماندار سنندج همچنین با بیان اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، حضور میدانی مدیران را عاملی مؤثر در شناسایی دقیق مشکلات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان عنوان کرد و خواستار تداوم این روند شد.
