۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

لزوم تسریع خدمات‌رسانی و اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش سیروان

سنندج – فرماندار سنندج در بازدید از بخشداری سیروان با تأکید بر لزوم تقویت خدمات‌رسانی و حضور میدانی مسئولان، پیگیری مطالبات مردمی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از بخشداری سیروان، از نزدیک در روند خدمات‌رسانی و مهم‌ترین مسائل و مطالبات ساکنان این بخش قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به ضرورت بهبود کیفیت خدمات، بر تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسانی، رسیدگی جدی به مشکلات روستاها و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

فرماندار سنندج همچنین با بیان اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، حضور میدانی مدیران را عاملی مؤثر در شناسایی دقیق مشکلات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان عنوان کرد و خواستار تداوم این روند شد.

