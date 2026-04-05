جزئیات ترخیص ۲۹۱ هزار تن اقلام خوراکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به اهمیت تأمین به موقع کالاهای اساسی در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر واردات محمولههای غذایی و در عین حال جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات، بخشی از اختیارات صدور مجوز ترخیص به معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی تفویض شده است.
وی افزود: این اقدام باعث شده ضمن حفظ کامل استانداردهای سلامت، روند ترخیص کالاها تسریع شود و اقلام ضروری سریعتر به دست مصرفکنندگان برسد.
بهفر با اشاره به گزارشهای دریافتی از معاونتهای غذا و دارو ناظر بر گمرکات گفت: در آبادان ۲۷۵۷ تن روغن و برنج، در چابهار ۱۲۰۴.۱۳۳ تن برنج، در قزوین ۷۷۴.۸۶۷ تن انواع روغن، برنج و حبوبات، در هرمزگان ۱۱۸۸۴.۹۳ تن برنج و حبوبات، در اهواز ۲۷۲۴۲۵ تن روغن، شکر و دانه سویا و در ارومیه نیز ۲۸۳۰ تن روغن و برنج ترخیص شده است.
وی خاطرنشان کرد: گزارشهای مستمر از معاونتهای غذا و دارو دریافت و پایش میشود تا هیچگونه وقفهای در تأمین اقلام خوراکی مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
