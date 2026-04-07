به گزارش خبرگزاری مهر، خالد جنگجو در این زمینه اظهار کرد: در ایامی که میهن با چالش‌های امنیتی روبه‌رو است، تجهیز نقاط حساس مرزی به فناوری ‌های نوین، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه بخشی از وظایف دفاعی ما برای صیانت از حاکمیت است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی ادامه داد: این تجهیزات دقت بازرسی را به ‌صورت چشمگیر افزایش داده و امکان شناسایی دقیق هرگونه موارد مشکوک را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری مضاعف در این مقطع، افزود: این ایستگاه جدید، گامی بلند در جهت ایجاد یک حائل امنیتی مستحکم در برابر هرگونه تهدید یا فعالیت غیرقانونی است که امنیت مرزبانان و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهد.