۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

تذکر دادستانی به چهره‌های سیاسی؛ اظهارنظر خلاف منافع ملی ممنوع

دادستانی در پی برخی اظهارات اخیر، به شخصیت‌های سیاسی و صاحبان تریبون هشدار داد در شرایط حساس کشور هرگونه اظهارنظر خارج از چارچوب منافع ملی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر،قوه قضاییه اعلام کرد: در پی برخی اظهارات صورت گرفته و همچنین مطالب منتشر شده در رسانه‌ها از سوی بعضی شخصیت‌های سیاسی و صاحبان تریبون که در مورد سیاست های داخلی و کلان کشور مسائلی عنوان کردند، دادستانی ضمن اعلام تذکر، تاکید کرده است: شخصیت‌ها و صاحبان تریبون بر خلاف منافع ملی کشور و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در شرایط جنگ تحمیلی و خارج از حدود اختیارات خود اقدام و اظهار نظر نکنند. انتظار می‌رود افراد با توجه به جایگاه خود در چارچوب منافع ملی و حفظ اتحاد مقدس مورد تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی، گام بردارند.

وفق مندرجات تذکر ابلاغ شده، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی بیان فرمودند «در حال حاضر در اثر وحدت عجیبی که بین شما هموطنان با همه تفاوت خاستگاه‌های مذهبی، فکری، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده، در دشمن شکستگی بوجود آمده است» ؛ فلذا با عنایت به این فرمایشات، انتظار می‌رود همه آحاد و اقشار اجتماعی بویژه نخبگان و صاحبان تریبون، ضمن تمسک به این بیانات، تمام همت و مساعی خود را جهت تثبیت و تحکیم وحدت و انسجام حداکثری کشور به کار گیرند.

با توجه به شرایط حساس کنونی و مطابق منشور حرکتی حاکم بر فضای جامعه مقتضی است شخصیت‌های سیاسی و افرادی که صاحبان تریبون هستند بر رفتار خود کنترل داشته و بر خلاف مصالح جاری کشور در این شرایط حساس اقدام نکنند.

محمد رضازاده

    • هادی IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      وحدت درین شرایط بسیار اهمیت دارد ایران مهم و حفظ ان حیاتی است دهانهای الوده باید گل گرفته شود
    • محمود IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      تذکر لازم نیست ، اعدامش کنید .
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      انهایی که زیرپوستی در راستای خوشحالی و رضایت دشمن حرف میزنند دستگیر و مجازات کنید بدون تعارف . با انها هم مثل دیگر از خطاکاران رفتار کنید

