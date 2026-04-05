به گزارش خبرگزاری مهر، «مصطفی قیاسی» قهرمان کشتی جوانان جهان در پیامی اعلام کرد:

بنام الله

خدمت مردم عزیز کشورم ایران عرض سلام، ادب و احترام دارم؛

شهادت رهبر عزیز انقلاب، سرداران و سربازان شجاع و باغیرت و همچنین مردم غیرنظامی به‌خصوص ۱۲ تن از همشهریان دورودی در حملات جنایت‌کارانه آمریکا و اسرائیل را خدمت ملت شریف ایران و هم استانی‌هایم تسلیت عرض می‌کنم.

من مصطفی قیاسی فرزند وطنم به‌عنوان یک جوان ایرانی و ورزشکار حرفه‌ای همواره و به هر نحوی تلاش می‌کنم تا خودم و خانواده‌ام بتوانیم زندگی همراه با رفاه و بدون دغدغه داشته باشیم.

ولی یک چیز را خوب آموختیم و آن این که: جان می‌دهیم؛ ولی خاک هرگز...

مردم عزیز؛ ما نمی‌توانیم شهادت عزیزانمان را به چشم ببینیم و بی‌تفاوت باشیم.

ما نباید فریب وعده‌های دروغین دشمن را بخوریم. دشمن رفاه، آزادی و آسایش مردم ایران را نمی‌خواهد، این خونخواران تنها دنبال هدف شوم و کثیف خود یعنی دست‌درازی به منابع و سرمایه‌های کشور ما هستند کما این که بارها به آن اذعان داشته‌اند.



در شرایط کنونی باید هوشیار باشیم و مبادا به دشمن اجازه بدهیم به خاک، جان و آبروی کشورمان خدایی نکرده دست‌درازی کند.

ما مردم ایران همیشه ثابت کردیم هر زمان پای خاک، ناموس و آبروی وطنمان در میان باشد بادل و جان دفاع می‌کنیم و این که جان می‌دهیم؛ ولی اجازه نمی‌دهیم دشمن با افکار پلید خود به دنبال تجزیه‌طلبی کشور ما بوده و اعتماد و اعتقادهای ما را در هم بشکند.

در کلام آخر درود می‌فرستم به زنان و مردان باغیرت و شجاع وطن عزیزم ایران که در برابر دشمن سینه سپر کردند.