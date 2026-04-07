  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

هنرمند مجسمه‌ساز با «ققنوس» به شهادت مردم در جنگ رمضان واکنش نشان داد

عادل یزدی هنرمند مجسمه‌ساز، اثر حجمی «ققنوس» را به یاد شهدای جنگ رمضان در شهر شیراز ساخت و رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اثر حجمی و پرفورمنس «ققنوس»، واکنش عادل یزدی هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز شیرازی به حمله آمریکایی صهیونی به ایران و به‌ویژه شهر شیراز و شهادت مظلومانه مردم «زیبا شهر شیراز» در طول جنگ اخیر است.

۲۰۰ کبوتر فلزی که در این اثر استفاده شده، به نیت ۲۰۰ شهید جنگ رمضان در شیراز است و نمادی از ایستادگی و جاودانگی از دل تاریخ شیراز بر پیکر سرد اتوبوس مورد اصابت قرار گرفته است.

این اثر به عنوان نمادی از مظلومیت و جاودانگی شهروندان شهید شیرازی نقش بسته است.

عادل یزدی هنرمندی است که با آثار و نقاشی‌هایش بر دیوارهای کوچه تاریخی نارنجستان شیراز، محله تاریخی خود را جهانی کرده است.

کد مطلب 6794091
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها