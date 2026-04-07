به گزارش خبرنگار مهر، اثر حجمی و پرفورمنس «ققنوس»، واکنش عادل یزدی هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز شیرازی به حمله آمریکایی صهیونی به ایران و به‌ویژه شهر شیراز و شهادت مظلومانه مردم «زیبا شهر شیراز» در طول جنگ اخیر است.

۲۰۰ کبوتر فلزی که در این اثر استفاده شده، به نیت ۲۰۰ شهید جنگ رمضان در شیراز است و نمادی از ایستادگی و جاودانگی از دل تاریخ شیراز بر پیکر سرد اتوبوس مورد اصابت قرار گرفته است.

این اثر به عنوان نمادی از مظلومیت و جاودانگی شهروندان شهید شیرازی نقش بسته است.

عادل یزدی هنرمندی است که با آثار و نقاشی‌هایش بر دیوارهای کوچه تاریخی نارنجستان شیراز، محله تاریخی خود را جهانی کرده است.