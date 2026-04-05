۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

ولایتی: آمریکا اشتباهاتش را تکرار کند، باب‌المندب را هم می‌بندیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: جبهه مقاومت، باب‌المندب را همچون هرمز می‌داند و کاخ سفید اگر خیال تکرار اشتباهاتش را داشته باشد، خواهد فهمید که جریان انرژی با یک اشاره مختل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اتاق واحد فرماندهی جبهه مقاومت، باب‌المندب را همچون هرمز می‌داند و کاخ سفید اگر خیال تکرار اشتباهات احمقانه‌اش را داشته باشد، خیلی زود خواهد فهمید که جریان انرژی و تجارت جهانی تنها با یک اشاره مختل می‌شود. آمریکا که تاریخ را از ایران آموخته، هنوز نتوانسته جغرافیای قدرت را یاد بگیرد.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      سلام و درود خداوند و فرشتگان و ما ملت ایران جان به نیروهای مسلح و رزمندگان شجاع و غیور جبهه مقاومت . در پناه خداوند سلامت و تندرست و پیروز بر دشمنان اسلام ناب باشید
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      باب المندب کم کم بسته بشه یا مدیریت بشه با حرکات ترامپ
    • دکتر بهمن مرادی IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      برادر ولایتی عزیز، ترامپ اشتباه بکند یا نکند، باب المندب باید بسته شود. ما نمی توانیم این جنگ را نصفه نیمه رها کنیم، بسته شدن تنگه هرمز و باب المندب بخشی از استراتژی ماست. پس لطفا بسته شدن باب المندب را مشروط به موارد دیگر نکنیم؟!!! در ضمن اگر صلابت داشته باشیم، ترامپ که هیچ، کل ابرقدرت های دنیا نیز نمی توانند هیچ غلطی بکنند. پس باب المندب هم باید سریعا توسط شیرمردان انصارالله بسته شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها