۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

نانسی پلوسی: تهدیدهای ترامپ درباره خروج از ناتو کوته‌بینانه هستند

رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد: تهدیدهای ترامپ درباره خروج از ناتو کوته‌بینانه هستند و وی اختیاری در این باره ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از تهدیدهای ترامپ برای خروج از ناتو به شدت انتقاد کرد و در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس‌ جمهور آمریکا به‌ تنهایی اختیار خروج این کشور از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ندارد.

رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا دلیل سخنان را اینگونه بیان کرد: چنین تصمیمی نیازمند تایید کنگره است. تهدیدهای ترامپ در این باره کوته‌ بینانه هستند و در نهایت به نفع روسیه خواهد بود.

گفتنی است، پس از اینکه کشورهای عضو ناتو از همراهی با آمریکا در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران خودداری کردند، ترامپ اعلام کرد که این ائتلاف نظامی ببر کاغذی است و خروج این کشور از آن را بررسی خواهد کرد.

